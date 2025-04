Johnny Gaudreaus (†31) Witwe heißt drittes Kind willkommen

Meredith Gaudreau hat derzeit allen Grund zur Freude: Die Witwe des im August 2024 verstorbenen Eishockeyspielers Johnny Gaudreau (✝31) hat vor wenigen Tagen ihren dritten Nachwuchs zur Welt gebracht. Die süßen Neuigkeiten verkündet sie nun mit einer Bilderreihe auf Instagram. "Ich habe unser drittes Baby bekommen. Noch ein kleiner Junge. Carter Michael Gaudreau – der gleiche zweite Vorname wie sein Papa", schwärmt sie zu einigen süßen Fotos des kleinen Mannes.

Auch das Geburtsdatum und das Gewicht verrät Meredith: Ihr Sohn erblickte am 1. April 2025 das Licht der Welt. "3,8 Kilo und 52 Zentimeter – genau wie sein Vater. Er sieht auch genauso aus wie sein Vater", freut sie sich und macht dem kleinen Carter eine Liebeserklärung: "Ich liebe dich so sehr, mein Baby! Wir werden so viel Spaß haben. Ich kann es kaum erwarten, dir das beste Leben zu geben. Mein besonderer Junge." Auch an Johnny verliert sie einige liebevolle Worte. "John, danke, dass du mir unsere schöne Familie geschenkt hast. Wir lieben dich und vermissen dich so sehr."

Im August 2024 wurden die traurigen Neuigkeiten von Johnny und Matthews (✝29) Tod öffentlich. Die Brüder waren damals beim Radfahren in ihrer Heimat Salem County von einem Fahrzeug erfasst worden. Die beiden Sportler waren damals zu Besuch in ihrer Heimat, um als Trauzeugen bei der Hochzeit ihrer Schwester zu fungieren. Wenige Tage später machte Johnnys Witwe auf seiner Trauerfeier öffentlich, dass sie ihr drittes Kind mit ihm erwartet.

Instagram / meredithgaudreau_ Carter Michael Gaudreau, 2025

Getty Images Johnny Gaudreau, ehemalige Eishockeyspieler