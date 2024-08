Eishockey-Star Johnny Gaudreau (31) bei Unfall gestorben

Bestürzende Neuigkeiten aus den USA: Johnny Gaudreau und sein jüngerer Bruder Matthew sind bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Der Eishockeyspieler und sein Bruder sollen laut Columbus Dispatch beim Radfahren in ihrer Heimat Salem County von einem Fahrzeug erfasst worden sein. Nähere Details zu dem tragischen Vorfall sind bisher noch nicht bekannt. Die Brüder waren Berichten zufolge in ihrer Heimat, um als Trauzeugen bei der Hochzeit ihrer Schwester am heutigen Freitag zu fungieren. Johnny wurde 31 Jahre alt, sein Bruder 29.

In einer emotionalen Stellungnahme bestätigten die Columbus Blue Jackets auf X den Verlust: "Die Columbus Blue Jackets sind schockiert und am Boden zerstört von dieser unvorstellbaren Tragödie. Johnny war nicht nur ein hervorragender Hockeyspieler, sondern vor allem ein liebevoller Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Frau Meredith, seinen Kindern Noa und Johnny, seinen Eltern, der Familie und den Freunden." Das Statement würdigt weiterhin Johnnys Leidenschaft für das Spiel, die Verbindung zur Community und den Eindruck, den er sowohl bei Fans als auch bei seinen Mitspielern hinterlassen hat.

Johnny Gaudreau war für seine Leidenschaft für das Hockey bekannt, die er von Boston College bis hin zu den Calgary Flames und dem Eishockeynationalteam der USA überallhin mitbrachte. Sein Spitzname Johnny Hockey war mehr als verdient, denn er konnte sich in seiner elfjährigen Karriere nicht nur viele Siege, sondern auch einige Auszeichnungen holen. Sein Bruder Matthew war ebenfalls im Eishockey aktiv und spielte für die Worcester Railers und die Reading Royals. Er hinterlässt seine Frau Madeline, die er 2021 heiratete.

Getty Images Johnny Gaudreau, 2024

Instagram / mattygaudreau11 Matthew Gaudreau mit seiner Freundin

