Keine Scham? Emma befummelt Tim vor "Match My Ex"-Bewohnern

In der Datingshow Match My Ex geht es wieder einmal heiß her: Tim Kühnel (29) und Emma Fernlund (25) fummeln erneut in der Dusche – und das alles andere als diskret. Während Sabrina Wlk und Aurelia Lamprecht (27) sich nebenan im Bad fertig machten, kommen sich die beiden unter dem Wasserstrahl näher. Das Ganze bleibt nicht unbemerkt, denn kurz darauf betreten auch Calvin Ogara und Julius Tkatschenko den Raum und bekommen sofort mit, was zwischen Tim und Emma so vor sich geht. Als sie Emmas eindeutige Handbewegungen unter der Dusche bemerken, brechen sie in Gelächter aus und kommentieren das Geschehen mit reichlich Wortspielen. Julius lässt sich besonders kreativ aus: "Sie macht Cocktail. Sie macht ihm einen Cocktail, sie ist so nett."

Im Zweierinterview mit Calvin legt der Blondschopf amüsiert nach: "Emma ist Fulltime-Barkeeperin geworden und macht Tim eine miese Margarita." Tim hat schließlich genug von dem Publikum und kontert leicht genervt: "Hey, ist das Kino hier oder was?" Das beeindruckt die vier Zuschauer allerdings wenig und sie lachen lautstark über das nicht vorhandene Schamgefühl der zwei früheren Der Promihof-Kandidaten. "Das ist schon abgewi**t. Die guckt kurz und macht direkt weiter. Die rüttelt einfach weiter", scherzen Julius und Calvin im Gespräch mit der Produktion über das unbeeindruckte Duo.

Dass Tim und Emma die Finger nicht voneinander lassen können, wurde schon in den früheren Folgen deutlich. Nach Emmas Comeback in die Villa zogen die beiden zusammen in die berüchtigte X-Suite. Mit Drinks in der Hand, im Jacuzzi am Knutschen und beim heftigen Flirten war schnell klar, wohin das führt. Sie verlagerten die Zweisamkeit ins Bett. Die unmissverständlichen Geräusche machten deutlich: Die Suite wurde gründlich eingeweiht und die Reality-TV-Bekanntheiten hatten erneut vor laufenden Kameras Sex.

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CH Media Entertainment Emma Fernlund in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Julius Tkatschenko und Calvin Ogara in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Emma Fernlund und Tim Kühnel in "Match My Ex"