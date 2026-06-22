Mega-Erfolg für Pixar: "Toy Story 5" feiert Rekordstart

Noch vor dem deutschen Kinostart sorgt "Toy Story 5" international für Furore. Der neue Pixar-Streifen rund um Kult-Cowboy Woody und Weltraumheld Buzz Lightyear spielte allein in den USA beeindruckende 160 Millionen Dollar (rund 140 Millionen Euro) ein, weltweit stehen zum Start satte 312 Millionen Dollar (etwa 272 Millionen Euro) zu Buche. Damit holt sich der fünfte Teil des beliebten Animationsabenteuers laut Entertainment Weekly den besten Auftakt der gesamten "Toy Story"-Reihe. Zudem erzielte kein anderer Film im Jahr 2026 an seinem ersten regulären Kinowochenende höhere Einnahmen.

Auch andere Filme behaupteten sich am US-Box-Office. Steven Spielbergs (79) "Disclosure Day" landete weiterhin auf Platz zwei und nahm in den USA noch einmal 17 Millionen Dollar (rund 14,8 Millionen Euro) ein, weltweit kamen weitere 32,7 Millionen Dollar (etwa 28,5 Millionen Euro) dazu. Auf Rang drei behauptete sich der Horrorfilm "Obsession", der von Regie-Newcomer Curry Barker (26) stammt. Das Independent-Projekt läuft bereits in seiner sechsten Woche überraschend stark und spielte weltweit rund 39,2 Millionen Dollar (etwa 34,2 Millionen Euro) ein. "Obsession" startet am 25. Juni in den deutschen Kinos.

Für die "Toy Story"-Reihe ist der neue Rekord ein weiterer Meilenstein in einer Erfolgsgeschichte, die bereits 1995 bei Disney und Pixar begann. Seitdem sind die Abenteuer der animierten Spielzeuge für viele Zuschauer eng mit Kindheitserinnerungen verbunden. Während deutsche Fans auf "Toy Story 5" noch bis zum 23. Juli warten müssen, steht bereits der nächste große Neustart bevor: Diese Woche kommt "Supergirl" in die Kinos. In der Titelrolle ist Milly Alcock (26) zu sehen, die dann versuchen wird, dem Animationshit die Chartkrone wieder abzunehmen.

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Getty Images Tom Hanks und Tim Allen posieren bei der "Toy Story 5" Premiere

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Getty Images U.a. Jason Blum, Haley Johnson, Curry Barker, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless, Andy Richter bei der Premiere von "Obsession"

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Imago Milly Alcock in "Supergirl" von Regisseur Craig Gillespie

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