"Supergirl"-Premiere: Jason Momoa mit Freundin und Kids

Beim Londoner Fan-Event zur DC-Comicverfilmung "Supergirl" zeigte sich Jason Momoa (46) nicht nur als Filmstar, sondern auch als stolzer Vater. Der Schauspieler posierte auf dem roten Teppich Arm in Arm mit seinen beiden Teenagern Lola Iolani Momoa (18) und Nakoa-Wolf Momoa (17), die er gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Lisa Bonet (58) hat. Für die Lola und Nakoa-Wolf war es ein seltener gemeinsamer Auftritt in der Öffentlichkeit – und beide wussten dabei modisch zu überzeugen.

Lola trug ein schwarzes trägerloses Kleid und setzte mit Kopfhörern mit orangefarbenen Polstern, die sie wie eine Kette um den Hals trug, ein auffälliges Statement. Nakoa-Wolf lehnte sich optisch an seinen Vater an, interpretierte dessen Anzuglook aber lässiger: Statt Jackett wählte er eine schwarze Weste ohne Hemd darunter und zeigte damit jede Menge Haut. Vervollständigt wurde der Familienabend durch Jasons Freundin Adria Arjona (34), die ebenfalls mit von der Partie war. Adria erschien in einem eleganten roten Abendkleid und zeigte sich gemeinsam mit Jason vor der Kamera – inklusive verliebter Blicke und inniger Küsse.

Dass Jason, der in "Supergirl" die Rolle des Lobo spielt, seine Familie gerne eng bei sich haben möchte, hatte er schon vor einiger Zeit deutlich gemacht. In der "Late Late Show" sagte er 2021 zu James Corden (47): "Ich nehme die Bilder meiner Kinder mit. Ich liebe es, all die Sachen meiner Babys dabeizuhaben, also nehme ich ihre Sachen mit. Das macht mich glücklich, weil ich mein Zuhause vermisse." Beim Londoner Fan-Event zur DC-Comicverfilmung musste sich Jason nun nicht mit Fotos und anderen Erinnerungsstücken begnügen, sondern hatte seine Kinder ganz nah bei sich – und präsentierte sie sichtlich stolz den Fotografen.

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Getty Images Nakoa-Wolf Momoa, Jason Momoa und Lola Iolani Momoa beim Supergirl Fan Event am Leicester Square in London 2026

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Getty Images Jason Momoa und Adria Arjona beim Supergirl Fan Event am Leicester Square in London 2026

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Getty Images Nakoa-Wolf Momoa, Jason Momoa und Lola Iolani Momoa beim Supergirl Fan Event in Leicester Square, London, 2026