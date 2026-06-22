Michael J. Fox feiert Hollywoodcomeback mit Hauptrolle

Nach fünf Jahren Rückzug aus dem Filmgeschäft meldet sich Michael J. Fox (65) mit einem großen Schritt zurück: Der Schauspieler wird im neuen Animationsfilm "Dragoons" von Icon Creative Studios die Hauptfigur Dougie sprechen. Wie das Magazin Variety berichtete, handelt es sich dabei um eine tragende Rolle – und damit um einen echten Meilenstein für Michaels schrittweise Rückkehr nach Hollywood. Zuletzt war er nach seinem Rückzug im Jahr 2020 nur in kleineren Projekten zu sehen. Dazu zählen einige Episoden der Apple-TV-Serie "Shrinking" sowie ein kurzer Sprechauftritt in "Zootopia 2".

Die Figur Dougie ist laut offizieller Beschreibung ein ganz gewöhnlicher Angestellter bei WizCorp. Gemeinsam mit seinem Lehrling Dart entdeckt er, dass ihre Spezies einst legendäre Herrscher der Lüfte war, bevor der rücksichtslose Zauberer-CEO Hex sie schrumpfte, ihre Erinnerungen löschte und ihre Kraft stahl. Michael erklärte, er verstehe Dougies Geschichte und die Idee, dass etwas Gewaltiges in einem schlummert: "Dieser Film ist für alle, die sich jemals übersehen, unterschätzt oder vergessen gefühlt haben. Ich bin geehrt, Dougie zum Leben zu erwecken." Shea Wageman, Präsident von Icon Creative Studio, betonte, dass Michael "von Anfang an" der einzig denkbare Sprecher für diese Figur gewesen sei: "Er verleiht Dougie eine Seele, für die das Publikum jeden Alters vom ersten bis zum letzten Bild mitfiebern wird."

Michael lebt seit Jahrzehnten öffentlich mit Parkinson. Bereits 1998 hatte er seine Diagnose bekanntgegeben und sich stets offen darüber geäußert, wie die Erkrankung seine Karriere beeinflusst. Im Jahr 2020 zog er sich aufgrund des Fortschreitens der Krankheit zunächst ganz aus dem Schauspielgeschäft zurück. In einem Interview mit Entertainment Tonight im April 2024 deutete er jedoch an, unter welchen Bedingungen er sich eine Rückkehr vorstellen könnte: "Ich würde wieder schauspielern, wenn sich etwas ergibt, in das ich meine Realität, meine Herausforderungen einbringen kann." Mit der Sprechrolle in "Dragoons" scheint er nun genau das gefunden zu haben.

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Getty Images Bei "A Country Thing Happened On The Way To Cure Parkinson’s" zugunsten der Michael J. Fox Foundation in Nashville

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