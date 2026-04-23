Kehrt Michael J. Fox für vierte "Shrinking"-Staffel zurück?

Michael J. Fox (64) ist zurück – und das gleich doppelt: Der Hollywoodstar bestätigt, dass er in einer möglichen vierten Staffel der Erfolgsserie "Shrinking" wieder vor der Kamera stehen will. Bei einem Charity-Event in Nashville verriet der Schauspieler jetzt im Gespräch mit People, dass er für das Apple-Format jederzeit Platz in seinem Kalender machen würde. "Oh, absolut. Absolut", betont Michael zu einem Comeback als Parkinson-Patient Gerry, der in der Show eine enge Bindung zu Harrison Fords (83) Serienfigur Paul aufbaut. Die Arbeit mit dem Kollegen und dem Kreativteam um Serienmacher Bill Lawrence (57) sei für ihn so besonders, dass er die Anfrage für weitere Folgen "im Herzschlag" annehmen würde.

Im Interview erklärt Michael, warum ihn die Dreharbeiten zu "Shrinking" emotional so berühren. Die Serie gebe ihm die seltene Chance, seine Parkinson-Erkrankung so ehrlich wie möglich zu zeigen. Auf dem Set müsse er sich zum ersten Mal in seiner Karriere nicht darum sorgen, ob er zu müde sei, huste oder wackle, erzählt der Schauspieler. Statt seine Symptome zu verstecken, könne er sie direkt in die Szenen einbauen: Wenn er etwas nicht so spielen könne wie geplant, entscheide er einfach, "damit umzugehen, wie ich es nicht kann, und das in die Szene zu legen". Dass Bill, mit dem er schon bei "Spin City" zusammengearbeitet hatte, ausgerechnet eine Serie mit Parkinson-Schwerpunkt entwickelte, sorgte bei Michael zunächst für Überraschung – bis er ihn scherzhaft fragte, warum er ihn dafür nicht sofort angerufen habe. Aus dieser Unterhaltung entstand schließlich die Rolle des Gerry, die in der aktuellen Staffel für viel Aufmerksamkeit sorgt.

Eine besondere Bedeutung hat für Michael auch das Zusammenspiel mit Harrison Ford. Der Schauspieler schwärmt davon, wie intensiv sich der Filmgigant in die gemeinsame Geschichte zweier Männer mit Parkinson hineinversetzt. Michael beschreibt, dass er Harrison nicht davon überzeugen müsse, dass er selbst krank ist – vielmehr müsse Harrison ihn als Kollegen glauben lassen, dass auch seine Figur mit den Symptomen lebt. "Er macht das. Er ist brillant", sagt Michael über den Indiana Jones-Darsteller. Die beiden Schauspieler teilen laut Michael einen ähnlichen Blick auf die Welt, was die Arbeit vor der Kamera erleichtere. Für den Kanadier fühlt sich das Serien-Set dadurch wie ein geschützter Ort an, an dem er seine Erkrankung nicht verstecken muss – und an dem aus einer langjährigen beruflichen Verbindung zu Bill Lawrence und der neuen Partnerschaft mit Harrison eine ganz besondere Arbeitsfamilie entstanden ist.

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Getty Images Michael J. Fox, Schauspieler

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Getty Images Harrison Ford in Las Vegas, Dezember 2022

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Getty Images Michael J. Fox bei einem Event in München im Juni 2023

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