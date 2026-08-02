Michael J. Fox kehrt trotz Parkinson vor die Kamera zurück

Für Michael J. Fox (65) ist die Rückkehr vor die Kamera weit mehr als nur ein berufliches Comeback. Der 65-jährige Schauspieler, der seit den frühen 1990er Jahren mit Parkinson lebt und 2020 seinen Rückzug vom Filmgeschäft erklärt hatte, dreht aktuell wieder für die Apple-TV+-Serie "Shrinking" – und das voller neuer Energie. Im Interview mit unter anderem The Hollywood Reporter verriet er jetzt, was ihm diese Arbeit bedeutet: "Es hat mein Leben wirklich verlängert und mein Leben auf eine Art und Weise interessant gemacht, von der ich nicht dachte, dass sie bis zu diesem Punkt so sein würde."

Am Set der Apple-Serie "Shrinking" habe er eine neue Freiheit gespürt, weil er dort seine Symptome nicht verstecken müsse und sich vollkommen auf das Spielen konzentrieren könne. Im Gegensatz zu früheren Jahren fühle er sich dort inzwischen frei von dem Druck, die körperlichen Auswirkungen seiner Erkrankung verstecken zu müssen. "Es war das erste Mal überhaupt, dass ich am Set auftauche und mir keine Sorgen machen musste, ob ich zu müde bin oder huste oder irgendetwas. Ich mache es einfach", erzählte der Zurück in die Zukunft-Star gegenüber Variety.

Die Dramedy-Serie "Shrinking" auf Apple TV handelt von dem trauernden Therapeuten Jimmy, gespielt von Jason Segel (46). Nach dem plötzlichen Unfalltod seiner Frau bricht er mit allen professionellen Regeln. In der dritten Staffel der Serie übernimmt Michael J. Fox die Gastrolle von Gerry, einem an Parkinson erkrankten Patienten. Dass das Comeback dem Schauspieler so viel bedeutet, überrascht angesichts seiner Geschichte nicht. Seinen ursprünglichen Entschluss, die Schauspielerei aufzugeben, hatte er damit begründet, dass Parkinson zunehmend seine Sprache beeinträchtigte.

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