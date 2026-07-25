Nur aus diesem Grund will Michael J. Fox Karriere beenden

Michael J. Fox (65) ist zurück vor der Kamera. Nach einer rund sechsjährigen Auszeit vom Set hat der Zurück in die Zukunft-Star für die Apple-Serie "Shrinking" ein Comeback vor der Kamera hingelegt und wurde für seine Arbeit in der dritten Staffel sogar für einen Emmy nominiert. Im Interview mit The Hollywood Reporter sprach Michael nun offen darüber, was ihn antreibt – und unter welchen Umständen er die Schauspielerei endgültig aufgeben würde. "Wenn ich nie wieder schauspielern würde, dann aus einem sehr guten Grund. Ich lasse Parkinson für mich Entscheidungen treffen", erklärte er.

Michael betonte, dass ihm die Rückkehr zur Schauspielerei guttut: "Sie hat mein Leben wirklich verlängert und es auf eine Weise interessant gemacht, von der ich nicht dachte, dass es bis hierher so sein würde", schwärmte er. Ganz aufgeben will er seinen Beruf deshalb nicht – solange es seine Erkrankung zulässt. Michael erhielt seine Parkinson-Diagnose bereits 1991 und hatte sich rund um die Corona-Zeit unter anderem deshalb zurückgezogen, weil er sich nicht mehr jeden Tag auf seine Sprache verlassen konnte. Nach einer längeren Pause meldete er sich nun mit seiner Rolle in "Shrinking" zurück. Eine vierte Staffel der Serie ist bereits in Arbeit, Michael wird erneut eine Hauptrolle übernehmen.

Der Kanadier war lange unsicher, ob er seine Erkrankung überhaupt öffentlich machen soll. Er verriet, dass er sich Ende der Neunzigerjahre anonym in Parkinson-Chaträumen einloggte, um zu beobachten, wie andere Betroffene über ihn sprachen. Die überwiegend positive Reaktion überraschte ihn – und gab ihm das Gefühl, ein wichtiges Vorbild sein zu können. Seitdem tritt der vierfache Vater mit der Michael J. Fox Foundation nun unermüdlich für die Forschung ein. "Es geht nicht nur um das Geld, nicht nur um die Wissenschaft – es geht um die Menschlichkeit", begründete er seinen Einsatz. Michael kann hierbei auf einen starken Rückhalt bauen. Er betont in Interviews immer wieder, wie sehr seine Frau Tracy Pollan (66) ihn unterstützt, obwohl die stetig fortschreitende Krankheit für die Familie eine große Belastung bedeutet. Doch der Schauspieler bleibt optimistisch: Er ist überzeugt, dass ein Heilmittel noch zu seinen Lebzeiten gefunden wird.

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Getty Images Michael J. Fox, Schauspieler

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Getty Images Michael J. Fox und Tracy Pollan vor Spiel 4 der NBA Finals 2026 im Madison Square Garden

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Getty Images Michael J. Fox mit seiner Frau Tracy und den gemeinsamen Kindern