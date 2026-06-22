Molly-Mae verrät: Sohn Midas nach Roboter-Boxfilm benannt

Jetzt hat Molly-Mae Hague (27) persönlich erklärt, wie ihr Sohn Midas zu seinem ungewöhnlichen Namen gekommen ist – und die Antwort überrascht. Die 27-jährige Influencerin und Realitystar verriet in einem neuen YouTube-Vlog, dass ihr zweiter Sohn, den sie am 3. Juni gemeinsam mit ihrem Partner Tommy Fury (27) zur Welt brachte, nicht nach dem König aus der griechischen Mythologie benannt wurde, wie viele Fans angenommen hatten. Stattdessen hat ein Roboter-Boxfilm Pate gestanden: "Real Steel" aus dem Jahr 2011 mit Hugh Jackman (57) in der Hauptrolle.

In dem Vlog erklärte Molly-Mae, dass sie den Namen vor Jahren zum ersten Mal gehört habe, als sie den Film schaute, in dem einer der Roboter im Ring den Namen Midas trägt. "Ich hörte den Namen und dachte – das war vor Jahren – 'Wow, das ist ein wirklich cooler, starker Name'", so die Influencerin. "Ich habe Midas noch nie zuvor gehört. Ich dachte nur Midas Fury und dachte: 'Was für ein starker Name.'" Anschließend habe sie Tommy davon erzählt, der sofort begeistert gewesen sei. Der vollständige Name des Kleinen lautet Midas Thomas Fury. Obwohl die griechische Mythologie nicht die Namensinspiration war, findet Molly-Mae die Verbindung dennoch schön: Für Tommys Boxshorts, auf denen der Name zu sehen war, ließ sie einen kleinen Aufnäher einarbeiten, der auf das goldene Berühren des Sagenkönigs anspielt.

Tommy hatte den Namen seines Sohnes bei seinem Kampf gegen Eddie Hall Mitte Juni in Manchester auf seinen Shorts getragen und damit die Neuigkeit offiziell gemacht. Für Molly-Mae ist Midas' Geburt ein besonderer Neuanfang: Die Zweifachmama hatte offen erzählt, wie schwierig sie die Neugeborenenzeit mit ihrer ersten Tochter Bambi, die im Januar 2023 zur Welt kam, erlebt hatte. Mit Midas sei alles anders. Auf Instagram schrieb sie: "Danke, dass du so viele meiner Neugeborenen-Ängste geheilt hast. Der Frieden und das Glück, das ich diesmal empfinde, ist etwas, das ich mir gewünscht habe, aber nicht wusste, ob es kommen würde."

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrem Sohn, Juni 2026

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Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihren Kindern

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Instagram / tommyfury Molly-Mae Hague und Tommy Fury im April 2026