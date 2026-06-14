Live im Ring: Tommy Fury und Molly-Mae verraten Babynamen

Das Warten hat ein Ende: Tommy Fury (27) hat den Namen seines zweiten Kindes mit Molly-Mae Hague (27) live im Boxring verraten. Der Boxer trug den Namen auf seinen Shorts – und löste damit ein Versprechen ein, das er seinen Fans vorab gegeben hatte. Die Enthüllung fand gegen Mitternacht im Rahmen eines Kampfes gegen den ehemaligen Weltrekord-Strongman Eddie Hall in Manchester statt, der auf dem Pay-per-View-Sender DAZN übertragen wurde. Molly-Mae war bei dem Event persönlich vor Ort und verfolgte das Geschehen als einer der prominenten Gäste am Ringrand. Der Name des kleinen Jungen lautet: Midas.

Dass das Warten besonders lang wurde, lag an einer Reihe von Vorkämpfen, die die große Namensnennung immer wieder nach hinten schoben. Viele Fans hatten eigens eingeschaltet, um den Moment zu erleben – und das sorgte für Gesprächsstoff im Netz. "Warum kämpfen hier all diese Männer auf dem Molly-Mae-Babyname-Enthüllungsevent?", schrieb ein Nutzer augenzwinkernd. Ein anderer kommentierte: "15 Pfund für den Namen Midas – ich gebe auf." Die Reaktionen der Fans auf den ungewöhnlichen Namen fielen gemischt aus, was Molly-Mae im Vorfeld bereits erwartet hatte.

Schon im März hatte sie in einem YouTube-Vlog angekündigt: "Ich kann es kaum erwarten, dass alle den Namen hassen werden. Es war natürlich ein ungewöhnlicher Name – wir hätten unserem Baby nie einen ganz gewöhnlichen Namen gegeben. Ich habe noch von keinem anderen Baby gehört, das so heißt." Für das Paar ist es bereits das zweite Mal, dass ein Babyname für Diskussionen sorgt. Schon die Wahl des Namens ihrer Tochter Bambi hatte die Gemüter gespalten. Kerry Katona (45) hatte in ihrer Kolumne im OK!-Magazin damals geurteilt: "Bambi Fury klingt ein bisschen lächerlich. Es erinnert mich an den Disneyfilm, in dem die Mutter erschossen wird!"

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Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit Tommy Fury, Tochter Bambi und dem Baby, Juni 2026

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Furys Tochter Bambi mit ihrem Bruder