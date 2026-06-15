Molly-Mae zeigt ihre Still-Realität nach Glamour-Abend

Glamour auf der einen, Babykotze auf der anderen Seite: Molly-Mae Hague (27) hat auf Instagram enthüllt, was wirklich hinter ihrem beeindruckenden Auftritt beim Boxkampf ihres Verlobten Tommy Fury (27) steckte. Nur zwölf Tage nach der Geburt ihres Sohnes Midas erschien die Influencerin in der AO Arena in Manchester – und sah dabei in einem hautengen Kleid aus ihrer eigenen Modelinie Maebe blendend aus. Doch wie sie ihren Followern jetzt verriet, half dabei etwas nach: "Stützunterwäsche, außerdem ein riesiges Pad und eine Menge Gebete", schrieb sie auf der Plattform. Damit ließ sie keinen Zweifel daran, dass der Glamour-Abend alles andere als mühelos war.

Zum Beweis postete Molly-Mae auch ein ungeschminktes Foto aus dem Alltag: Sie stillt Baby Midas – das Oberteil dabei voll mit Spucke. "Lasst euch nicht täuschen! Ich habe mich für ein paar Stunden zusammengerissen, um Tommy zu unterstützen, aber das ist die Realität meiner meisten Abende im Moment", schrieb sie dazu. Und weiter: "Tief Luft holen, mit Erbrochenem bedeckt, als menschliche Kuh benutzt werden und gleichzeitig versuchen, mein anderes freches kleines Wesen zu versorgen!" Trotzdem hatte sie auch eine aufbauende Botschaft für ihre Follower: Die Neugeborenenzeit genieße sie beim zweiten Kind viel mehr, weil sie inzwischen wisse, dass jede schwierige Phase vorübergehe. "Die Ruhe, die ich dieses zweite Mal gespürt habe, einfach weil ich weiß, dass alles gut wird, hat wirklich alles verändert", so Molly-Mae.

Bei ihrem ersten Kind, der dreijährigen Bambi, habe sie die frühe Zeit als besonders hart empfunden. "Ich saß beim Stillen da und starrte aus dem Fenster und dachte, mein Leben sei vorbei", erklärte sie. Tommy, der den Abend in der Arena für eine besondere Geste nutzte, indem er den Namen seines neugeborenen Sohnes auf seinem Outfit trug, meldete sich nach dem Sieg ebenfalls zu Wort. Auf Instagram schrieb er: "Diese Runde geht für meinen neugeborenen Sohn Midas. Und danke an Molly, dass sie die Stellung gehalten hat mit unseren zwei wunderschönen Kindern, während ich mich vorbereitet habe." Der Name Midas sorgte in der Folge für Diskussionen unter Fans, da er auf den griechischen Sagenkönig zurückgeht, dessen Geschichte eigentlich als Warnung vor Gier und Unbesonnenheit gilt.

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague posiert kurz nach Geburt in hautengem Kleid, Juni 2026.

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague zeigt ihre Realität als Mama beim Stillen im Juni 2026

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Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihren Kindern