Sauer: Leandro will Calvin Steiner "auf die Schnauze hauen"

In der Datingshow Match My Ex auf Joyn bahnt sich ein knallharter Konflikt an. Realitystar Leandro Fünfsinn (26) ist nach einer Enthüllung seiner Mitbewohnerin Francesca Brinley ziemlich in Rage geraten. Sie steckte ihm, was sein Mitstreiter Calvin Steiner angeblich hinter seinem Rücken über ihn gesagt haben soll – und das hat Leandro alles andere als kaltgelassen. Gegenüber Francesca machte der 26-Jährige seiner Wut Luft und drohte: "Er muss wirklich aufpassen. Sonst geht es hier richtig ab und ich raste sonst nicht aus, dass ich Calvin Blond nicht auf die Schnauze haue." Auch an dessen Ex Joanna richtete er klare Worte: "Deinem Typen kannst du erstmal eine Ansage machen."

Francesca führte aus, was Calvin ihr gegenüber behauptet haben soll: "Leandro meint das nicht ernst. Er denkt, er ist was Besseres, er ist nur auf Fame aus." Leandro wetterte daraufhin: "Ich werde den auseinandernehmen." Calvin zeigte sich wiederum gegenüber den anderen Mitbewohnern ehrlich und gab zu: "Meine persönliche Einschätzung ist einfach, Leandro ist gerade in seiner Prime. Leandro ist ein hübscher Kerl, der weiß das. Der kriegt viele Argumente. Instagram, dies, das – bei dem boomt gerade alles." Allerdings ergänzte Calvin auch: "Er hat schlecht über mich geredet, er kommt gut rum, außerhalb von Shows und so." Zudem brachte er eine frühere Verbindung zur Sprache: "Henna und Leandro waren sehr deep. Henna wurde auch am Ende verletzt." Ob der Streit zwischen den beiden tatsächlich eskaliert, wird sich in der nächsten Doppelfolge zeigen.

Doch damit nicht genug: Während seiner vorübergehenden Auszeit soll Calvin mit zwei Frauen angebandelt haben. Laut Francesca hatte er nicht nur mit Emma Fernlund (25), sondern auch mit Christin Pawlowski etwas am Laufen. Das Brisante: Kurz zuvor hatte Calvin seiner Ex Joanna noch schöne Augen gemacht und beteuert, sie sei die Einzige für ihn. Francesca platzte daraufhin der Kragen: "Ich bin gar nicht drauf eingegangen. Aber dafür Chrissi und Emma."

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Collage: ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image, Imago Leandro Fünfsinn und Calvin Steiner, Collage

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CH Media Entertainment Leandro Fünfsinn, "Match My Ex"-Teilnehmer

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CH Media Entertainment Calvin Steiner, "Match My Ex"-Kandidat

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