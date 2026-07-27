Süßes Foto: Leandro Fünfsinn macht seine Beziehung publik

Leandro Fünfsinn (26) ist offenbar frisch verliebt! Der Realitystar hat auf Instagram ein inniges Pärchenfoto gepostet und damit seine neue Beziehung öffentlich gemacht. Auf dem Bild ist er zusammen mit einer brünetten Frau zu sehen – und die Aufnahme lässt keinen Zweifel daran, dass es zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft ist. Weitere Details zu seiner neuen Partnerin oder zur Beziehung hat Leandro bislang nicht verraten.

Trotz der spärlichen Infos ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag überhäuften Fans und Bekannte das frische Paar mit Glückwünschen. Alessandra Wichert (29) schrieb begeistert: "Ah, endlich! Sie ist so wunderschön, alles Glück der Welt euch." Auch andere Nutzer zeigten sich begeistert – ein Fan kommentierte: "Was für ein schönes Paar", ein weiterer User fügte hinzu: "Sie passt super zu dir – eine sehr natürliche Frau." Selbst Realitystar-Kollegen wie Laurenz Pesch (25) und Wilson Coenen gratulierten öffentlich.

Für Leandro ist das Liebes-Outing ein echter Imagewandel. In der Datingshow Match My Ex war er zuletzt alles andere als als treuer Partner bekannt – Mitstreiter Calvin Steiner hatte ihn dort öffentlich als Frauenaufreißer bezeichnet und behauptet, Leandro ziehe in jeder Sendung dieselbe Masche ab. Auch seine TV-Romanze mit der Schweizerin Francesca Brinley sorgte seinerzeit für Gesprächsstoff. Mit seinem aktuellen Instagram-Post scheint der Influencer nun ein neues Kapitel aufzuschlagen.

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Instagram / leandro_fsn Leandro Fünfsinn und seine Freundin, Juli 2026

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CH Media Entertainment Leandro Fünfsinn, "Match My Ex"-Teilnehmer

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CH Media Entertainment Calvin Steiner, "Match My Ex"-Kandidat

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