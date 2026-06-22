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Emma Fernlund
"Match My Ex"-Calvin hatte wohl etwas mit Emma und Christin
"Match My Ex"-Calvin hatte wohl etwas mit Emma und ChristinCH Media EntertainmentZur Bildergalerie

"Match My Ex"-Calvin hatte wohl etwas mit Emma und Christin

- Anja-Stine Andresen
Lesezeit: 2 min
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In der Datingshow Match My Ex sorgt eine brisante Enthüllung für Aufruhr: Laut Francesca Brinley soll Kandidat Calvin Steiner im sogenannten Exit-Haus gleich mit zwei Teilnehmerinnen angebandelt haben: Bei ihnen handelt es sich um Emma Fernlund (25) und Christin Pawlowski. Das Pikante daran: Calvin machte kurz zuvor seiner Ex Joanna schöne Augen und beteuerte, sie sei die Einzige für ihn. Auch Emma gestand Tim Kühnel (29) ihre ernsthaften Absichten. Francesca berichtete davon in einem Gespräch mit ihrer Romanze Leandro Fünfsinn (26). Mit ihm verbrachte sie eine Nacht in der X-Suite.

Francesca zufolge hatte Calvin zunächst versucht, auch bei ihr zu landen – doch sie ließ ihn abblitzen: "Ich bin gar nicht drauf eingegangen. Aber dafür Chrissi und Emma." Weiter erzählte sie: "Calvin war mit Emma, also er hatte was mit ihr. Dann Chrissi und er. Also Joanna tut mir unendlich leid." Besonders schockierend findet Francesca das Verhalten angesichts Calvins öffentlicher Gefühlsbekundungen für seine Ex: "Er hat jeden Tag geheult wegen Joanna, aber macht das. Emma auch, krass."

Leandro zeigte sich darüber fassungslos: "Ich bin komplett geschockt, dass Christin da mit Calvin zugange ist." Im Einzelinterview legte der Influencer nach: "Das hat für mich auch nichts mehr mit Show oder Reality zu tun, das ist menschlich einfach bodenlos." Francesca kündigte zudem an, dafür sorgen zu wollen, dass Joanna von den Vorgängen erfährt. In einem Teaser der kommenden Doppelfolge, die in wenigen Tagen verfügbar ist, wird angedeutet, dass die Situation in der Villa eskaliert und einige Tränen fließen. Die neuen Folgen können Fans immer freitags auf Joyn mitverfolgen.

Calvin Steiner, "Match My Ex"-Kandidat
CH Media Entertainment
Calvin Steiner, "Match My Ex"-Kandidat
Tim Kühnel und Emma Fernlund in "Match My Ex"
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Tim Kühnel und Emma Fernlund in "Match My Ex"
Francesca Brinley und Leandro Fünfsinn in "Match My Ex"
CH Media Entertainment
Francesca Brinley und Leandro Fünfsinn in "Match My Ex"
Joanna Lamprianidou und Calvin Steiner in "Match My Ex"
CH Media Entertainment
Joanna Lamprianidou und Calvin Steiner in "Match My Ex"
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