So unterschiedlich sind Anna-Maria Zimmermanns zwei Söhne

Für Anna-Maria Zimmermann (37) bricht in Kürze eine neue Epoche der häuslichen Organisation an. In wenigen Wochen wird ihr jüngster Sohn Sepp bereits eingeschult, womit die Schlagersängerin fortan gleich zwei schulpflichtige Kinder zu Hause jonglieren muss, denn Söhnchen Matti wechselt nach den Ferien bereits in die dritte Klasse. Gegenüber Schlager.de sprach Anna-Maria jetzt offen darüber, wie sie sich auf die neue Phase vorbereitet – und was ihr dabei noch etwas Kopfzerbrechen bereitet: "Zwei Schulkinder, ich freu mich. Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Situation mittags beim Hausaufgabenmachen händeln soll", lacht sie.

Die Wurzel ihrer mütterlichen Skepsis liegt in den grundverschiedenen Persönlichkeiten ihrer beiden Söhne. Während Matti die Aufgaben laut Anna-Maria fleißig und ehrgeizig angeht, sei Sepp charakterlich etwas anders aufgestellt. Ihr Ältester wolle immer alles sofort können und sei da ganz nach ihr geraten, während der Jüngere die Dinge deutlich pragmatischer angehe nach dem Motto, dass man Dinge, die man nicht können müsse, auch einfach mal liegenlassen könne. Als Gegenmaßnahme für dieses drohende Hausaufgaben-Chaos schwebt der Sängerin bereits eine räumliche Trennung der beiden Jungs in verschiedenen Zimmern vor. Den schulischen Härtetest muss sie allerdings nicht im Alleingang bewältigen: Ex-Mann Christian soll tatkräftig eingespannt werden. Das habe sie ihm laut eigener Aussage auch schon angedroht, wie Anna-Maria schmunzelnd anmerkt.

Aktuell genießen Matti und Sepp die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer berühmten Mama, die sich kürzlich eine bewusste Auszeit von den Partybühnen Mallorcas genommen hat. Als Begründung für die Ballermann-Abstinenz führte Anna-Maria an, dass im Hochsommer vor allem ein jüngeres Publikum auf der Insel anzutreffen sei, das potenziell andere musikalische Vorlieben pflege. Ab Herbst will die Sängerin dann aber wieder regelmäßig an den vertrauten Wirkungsstätten auftreten – pünktlich, wenn sich der neue Schulalltag zu Hause hoffentlich eingegroovt hat.

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Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und ihre zwei Söhne Matti und Sepp, Oktober 2024

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Sebastian Gabsch / Future Image Anna-Maria Zimmermann mit ihrem Mann Christian

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Lennart Preiss/Getty Images Anna-Maria Zimmermann bei "Heiligabend mit Carmen Nebel" 2015