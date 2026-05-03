So gut verstehen sich Anna-Maria Zimmermann und ihr Ex heute

Beim BILD-Renntag in Gelsenkirchen zeigte sich Anna-Maria Zimmermann (37) nun in bester Stimmung und hatte dabei auch Erfreuliches über ihr Verhältnis zu Ex-Mann Christian Tegeler zu berichten. Die Schlagersängerin blickte gegenüber Bild auf ein bewegtes Jahr 2025 zurück, in dem sie gleich zwei Trennungen verarbeiten musste: das Liebes-Aus mit ihrem Ehemann Christian nach 17 gemeinsamen Jahren und das Ende einer kurzen Beziehung mit Ballermann-Kollege Julian Benz. Heute ist Anna-Maria wieder Single und scheint besonders glücklich über ihr Verhältnis zu Christian: "Wir haben ein supergutes Verhältnis und matchen mehr denn je."

"Wir haben unsere ganzen Dispute zur Seite gelegt und sind immer darauf bedacht, dass es unseren Kindern gut geht", erzählt die Sängerin gegenüber Bild. Gemeinsame Ausflüge mit den Söhnen gehören dabei längst zum Alltag. Schon an Weihnachten zeigten sie und Christian, dass sie Feste bewusst weiterhin gemeinsam mit den Kindern verbringen. "Er ist der beste Vater, den ich mir vorstellen kann", schwärmt Anna-Maria. "Auch wenn wir es als Liebespaar nicht geschafft haben, sind wir großartig in unserer Rolle als Eltern. Es wird einen Grund dafür geben, dass wir 17 Jahre zusammen waren."

Für sich selbst hat die Musikerin ebenfalls neue Weichen gestellt und nutzt die neu gewonnene Zeit als Single ganz bewusst für sich. Wie sie der Bild erzählt, habe sie sich in den letzten Jahren selbst ein Stück weit verloren und blickt nun wieder nach vorn. Auch ihre kommenden Pläne klingen nach innerer Balance: Mit der Deutschlandtour "100 Prozent ich" will die Sängerin genau dieses Gefühl auf die Bühne bringen. "Ich lerne wieder, auf mich Acht zu geben, bin ein glücklicher Mensch – und das merken auch meine Kinder", so die Musikerin.

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ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Christian Tegeler und Anna-Maria Zimmermann

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Getty Images Anna-Maria Zimmermann, 2024

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Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und ihre zwei Söhne Matti und Sepp, Oktober 2024