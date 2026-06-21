Konkurrenz: So schwer waren Anna-Maria Zimmermanns Anfänge

In der Schlagerwelt geht es hinter den Kulissen offenbar deutlich rauer zu, als es die glitzernden Bühnenauftritte vermuten lassen. Anna-Maria Zimmermann (37) spricht jetzt offen darüber, wie hart die Anfangsjahre ihrer Karriere wirklich waren und wie groß Neid und Missgunst in der Branche sind. Im Gespräch mit "Assenheimers Promitalk" schildert die Sängerin zudem, wie sehr sie der Konkurrenzdruck damals belastet hat – und gibt dabei auch ein überraschend selbstkritisches Geständnis über ihr eigenes Verhalten ab.

In ihrer Anfangszeit verglich Anna-Maria laut eigener Aussage ständig ihre eigene Karriere mit der ihrer Kollegen. Sie beobachtete genau, wer häufiger gebucht wurde, wer die besseren Auftrittsmöglichkeiten bekam, und zählte sogar mit, wer mehr Shows hatte als sie. "Warum hat der mehr Chancen, warum habe ich weniger, warum ist der bei der Veranstaltung?", beschreibt sie die negativen Gedanken, die sie damals plagten. Die Schlagersängerin gibt zu, dass sie sogar "gehässig" wurde, wenn es bei anderen Künstlern mal nicht gut lief. Die Rückschläge anderer empfand sie damals als eine Art Bestätigung. Mit der Zeit hat sich ihre Einstellung jedoch grundlegend gewandelt. Heute fördert sie den Zusammenhalt in der Branche und freut sich nach eigener Aussage ehrlich über den Erfolg ihrer Kollegen: "Ich stehe mittlerweile in der ersten Reihe bei meinen Kollegen", betont sie. Mit dieser neuen Einstellung scheint es ihr bestens zu gehen. Gegenüber RTL sagte sie kürzlich: "Mir geht es aktuell richtig gut, ich lebe eigentlich in meinem großen Traum."

Anna-Maria, die sich nach einem Helikopterunfall zurück ins Leben kämpfte, startete ihre Karriere als Kandidatin bei der Castingshow Deutschland sucht den Superstar und entwickelte sich in den darauffolgenden Jahren zu einem der bekanntesten Namen im deutschen Schlager. Besonders mit ihren Auftritten auf Mallorca hat sie sich einen festen Platz in der Branche erarbeitet. Privat legt die Künstlerin besonderen Wert auf Bodenständigkeit und Dankbarkeit. Sie freut sich über die Unterstützung der Menschen vor der Bühne und betont: "Das ist alles nicht selbstverständlich." Gerade deshalb zeigt sie sich inzwischen nicht mehr missgünstig, sondern gönnerhaft. Inzwischen prägt ihr Bewusstsein für Zusammenhalt und gegenseitigen Respekt ihren Umgang mit anderen Stars – und mit ihren Fans.

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Getty Images Anna-Maria Zimmermann, 2024

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Getty Images Anna-Maria Zimmermann auf der Bühne, Schlagerboom Open Air, 2024

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Revierfoto Anna-Maria Zimmermann, Sängerin