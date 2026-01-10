15 Jahre später: Anna-Maria Zimmermann besiegt ihr Trauma

Anna-Maria Zimmermann (37) hat sich einem alten Albtraum gestellt – und ihn besiegt. Die Sängerin, die 2010 auf dem Weg zu einem Auftritt bei einem Helikopterabsturz schwer verletzt wurde, stand jetzt wieder auf Skiern. Der Mutmoment ereignete sich in Winterberg in Nordrhein-Westfalen, wo Anna-Maria gemeinsam mit ihren Söhnen Urlaub machte. Mit geliehenen Skiern, Helm auf dem Kopf und einer spontanen Entscheidung fuhr sie den Hang hinunter – trotz ihres seit dem Unfall dauerhaft gelähmten linken Arms. "Ich musste das jetzt tun", sagte Anna-Maria laut Bild. Es war der Augenblick, in dem sie nach 15 Jahren die Angst überwand, die sie vom Skifahren ferngehalten hatte.

Der Auslöser dieser Angst reicht zurück in die Klinikzeit nach dem Absturz: Stundenlang setzten Ärzte ihren Körper wieder zusammen, der Unfallchirurg rettete ihren Arm – warnte sie aber drastisch. "Fällst du noch mal auf den Arm, schneide ich ihn dir oben ab!", zitierte Anna-Maria die Worte des Arztes. Seitdem mied die Ex-DSDS-Kandidatin die Piste, auch als ihre Jungs Matti und Sepp Anfang 2025 in Willingen ihre ersten Schwünge machten. Nun, wieder im Winterurlaub, fasste sie sich ein Herz: "Ich habe mir Skier ausgeliehen und den Helm aufgesetzt. Dann habe ich mir gesagt: Ich muss das jetzt tun – und bin den Berg heruntergefahren", schilderte sie. Der Moment fühlte sich "so wunderbar an wie früher". Inzwischen fährt die Sängerin trotz des gelähmten Arms wieder regelmäßig Ski – vorsichtig, aber glücklich.

Privat genießt Anna-Maria die Familienzeit im Schnee. Die Musikerin spricht liebevoll von den Tagen mit ihren Söhnen, wenn sie gemeinsam im Skigebiet unterwegs sind und sie ihnen die Freude am Wintersport vorlebt, die sie so lange vermisst hat. Der Schritt zurück auf die Piste ist für sie auch ein kleines persönliches Versprechen: mehr Unbeschwertheit, mehr gemeinsame Erlebnisse. "Ich bin jetzt das glücklichste Mädchen der Welt, weil ich mich nach 15 Jahren endlich wieder getraut habe, auf Skiern zu stehen", sagte sie zu Bild. Für das neue Jahr hat sie sich viel vorgenommen – und fasst ihr Gefühl in zwei Worte: "Status Glücklich".

Revierfoto Anna-Maria Zimmermann, Sängerin

Michael Kremer / Future Image Anna-Maria Zimmermann, Sängerin

Robert Schmiegelt / Future Image Anna-Maria Zimmermann im März 2023 in Köln