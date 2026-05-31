Anna-Maria Zimmermann macht für "eher jüngere Leute" Platz

Anna-Maria Zimmermann (37) legt eine Pause von ihren Mallorca-Auftritten ein. Die Schlagersängerin kündigte in einer Instagram-Story an, dass ein Gig am vergangenen Mittwochabend ihr vorerst letzter am Ballermann war. "Das ist jetzt heute erstmal die letzte Malle-Tour für mich", schrieb sie. Den Grund für die Auszeit nannte die 37-Jährige dabei erstaunlich offen: "Es geht die WM jetzt los, es sind jetzt in den Sommerferien viele sehr junge Menschen auf der Insel und die wollen vielleicht nicht die Schlagermutti, sondern vielleicht eher jüngere Leute haben." Einen falschen Eindruck wollte sie damit aber nicht erwecken: "Das klingt, als wenn ich alt wäre, aber nein."

Anna-Maria erklärte weiter, dass ihre Musik auf Mallorca vor allem im Frühjahr und im Herbst besonders gut ankomme. "Deshalb mache ich eine kurze Malle-Pause, springe immer mal wieder für jemanden ein", so die Sängerin. Nach den Sommerferien seien dann bereits wieder feste Auftritte auf der Insel geplant. Ganz neu ist diese Vorgehensweise für sie nicht: Schon im vergangenen Jahr habe sie es genauso gehandhabt – damals allerdings ohne öffentlich darüber zu reden.

Anna-Maria gehört seit Jahren zu den bekannten Gesichtern am Ballermann und tritt dort regelmäßig im Megapark auf. Ihren Durchbruch feierte die Sängerin 2005 bei Deutschland sucht den Superstar, wo sie den sechsten Platz belegte. Seitdem etablierte sie sich in der deutschen Schlagerszene und ist unter anderem in den Shows von Florian Silbereisen (44) zu hören. Privat machte sie zuletzt durch ihr überraschendes Ehe-Aus Schlagzeilen. Anna-Maria ist Mutter von zwei Kindern.

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Getty Images Anna-Maria Zimmermann im November 2024

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Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann, Sängerin

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Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und ihre zwei Söhne Matti und Sepp, Oktober 2024