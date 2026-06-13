Viral-WM-Moment: Jürgen Klopp lässt Thomas Müller abblitzen

Bei der Eröffnung der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada hat sich im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt eine Szene abgespielt, die das Netz nicht loslässt. Für MagentaTV standen unter anderem Moderator Johannes B. Kerner (61), Musiker Bill Kaulitz (36), Weltmeister Thomas Müller (36) und Trainer-Legende Jürgen Klopp (58) vor der Kamera – mitten auf der Tribüne, hautnah an den Fans. Als Müller seinem Kollegen die Hand hinstreckte und auf ein Einschlagen wartete, drehte sich Jürgen zwar kurz lachend zu ihm, feierte aber einfach weiter mit den Fans – und ließ Thomas komplett stehen. Der Clip ging daraufhin viral.

Das Video verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Medien und wurde auf X tausendfach geteilt. Ein User kommentierte den Moment trocken: "Müller wartet immer noch auf Klopps Hand." Offenbar war Jürgen in dem Moment so sehr von der Begeisterung der Fans um ihn herum mitgerissen, dass er die ausgestreckte Hand seines Experten-Kollegen schlicht übersah.

Für die beiden ist es nicht das erste gemeinsame Auftreten in diesem Rahmen: Bereits im Winter hatten Jürgen und Thomas bei einem gemeinsamen Auftritt im Vorfeld des Turniers für Begeisterung gesorgt. Klopp, der in seiner aktiven Trainerkarriere unter anderem den FC Liverpool zur Champions-League-Krone führte, ist inzwischen als Fußball-Verantwortlicher bei Red Bull. Müller hingegen blickt auf eine langjährige Karriere beim FC Bayern München zurück, mit der er 2014 Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft wurde und tritt für die diesjährige WM als TV-Experte auf.

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Getty Images Thomas Müller und Jürgen Klopp bei der Team-Präsentation von MagentaTV zur Fußball-WM 2026

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Getty Images Experten bei der MagentaTV-Teampräsentation zur WM 2026

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Collage: Getty Images, IMAGO / MIS Collage: Jürgen Klopp, Januar 2025 und Thomas Müller, Juli 2025