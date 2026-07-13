Thomas Müller verrät: Diesen Kindheitstraum hat er bis heute

Fußball konnte er schon immer – doch Thomas Müller (36) hat noch einen ganz anderen Traum. Der 36-jährige Weltmeister von 2014 plauderte jetzt in der Sendung "Zeit fürs Gehen" auf Apple offen über eine Leidenschaft, die in seinem Leben bislang zu kurz gekommen ist: die Musik. Während er über das Trainingsgelände seiner aktuellen Mannschaft, der Vancouver Whitecaps, spazierte, gab der frühere Bayern-Star zu, dass er sich insgeheim etwas ganz anderes für sich vorstellen könnte. "Ich liebe die Musik! Ich habe das Gefühl, dass ich gerne Sänger wäre, aber ich habe weder eine Stimme noch Songtexte", scherzte er dabei selbstironisch. Auch Klavier oder Gitarre würde er liebend gerne spielen.

Dass die Musik bei Thomas so wenig Raum gefunden hat, liegt wohl vor allem an seinem frühen Fokus auf den Fußball. Mit zehn Jahren wechselte er vom kleinen Dorfverein TSV Pähl in den Nachwuchs des FC Bayern München. Ein klares Ziel, Profi zu werden, habe er damals noch nicht gehabt – er habe schlicht von Jahr zu Jahr versucht, den nächsten Schritt zu machen. Dass er dabei außergewöhnlich talentiert war, weiß er selbst. Trotzdem sieht er sich eher als jemanden, der sich seinen Erfolg erarbeitet hat: "Natürlich bin ich ein sehr talentierter Fußballer", sagte er, ergänzte aber, im Vergleich zu echten Ausnahmekönnern sei er immer "der hart arbeitende Typ" gewesen.

Beim Spaziergang wurden drei persönliche Lieblingssongs begleitet, die Thomas als besonders prägend bezeichnet: "Bandoleros" von Don Omar (48), "Nothing Else Matters" von Metallica und "Lemon Tree" von Fool's Garden. Gerade der Popsong aus den 90ern hat für den Sportler eine ganz persönliche Bedeutung – er erinnert ihn an gemeinsame Autofahrten mit seinem Vater. Nach 25 Jahren beim FC Bayern hatte Thomas 2025 den großen Schritt gewagt und war nach Vancouver gewechselt. Veränderungen empfindet er dabei nicht als Bedrohung, sondern als Herausforderung, wie er in der Sendung betonte.

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Imago Thomas Müller beim Markenlaunch von superum in München, Juni 2026

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Instagram / esmuellert Thomas Müller unterschreibt Papier, @esmuellert 10.10.25

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Getty Images Thomas Müller, Fußballspieler