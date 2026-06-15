WM-Talk: Klopp, Müller & Völler liefern sich Schlagabtausch

Kurz vor dem WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao hat MagentaTV mit einem besonderen Trio aufgewartet: Jürgen Klopp (58), Thomas Müller (36) und Rudi Völler (66), der von 2000 bis 2004 offiziell als Teamchef für die deutsche Nationalmannschaft verantwortlich war, saßen gemeinsam vor der Kamera und lieferten den Zuschauern nicht nur Fußballanalysen, sondern auch jede Menge Unterhaltung, wie Bild berichtet. Zunächst ging es um das bevorstehende Spiel, doch schnell rückte Thomas' Zukunft in den Fokus. Die FC Bayern-Legende, die derzeit in der MLS bei den Vancouver Whitecaps spielt und bereits im Rahmen dieser WM für einen viralen Moment mit seinem Experten-Kollegen sorgte, wurde die Frage gestellt: Trainer? Manager? Oder etwas ganz anderes?

Rudi hatte dazu eine klare Empfehlung parat: "Thomas, du könntest einen kleinen Trainerschein machen, um ein wenig mehr zu verstehen. Wir haben ja alle das Gefühl, wir wissen alles. Ich glaube, wenn man nochmal einen Trainerschein macht, hilft das, egal was du später noch machst. Und der Jürgen ist ja ein wunderbares Beispiel mit seiner tollen Karriere, die er gemacht hat", erklärte er bei MagentaTV schmunzelnd. Jürgen griff die Vorlage bereitwillig auf und schlug vor, sich 2029 nach einem möglichen MLS-Cup-Triumph zusammenzusetzen, um Thomas dann gemeinsam zu beraten. Als Rudi daraufhin andeutete, dass vielleicht auch eine Gelegenheit für ein grundsätzlicheres Gespräch hinter den Kulissen gut täte, ließ Jürgen ein knappes "Noch" mit Grinsen fallen – eine Anspielung auf seine eigene frühere Aussage im WM-Vorbericht. Dort hatte er im Zusammenhang mit der DFB-Aufstellung gescherzt, dass zum Glück Julian Nagelsmann (38) die Mannschaft aufstelle – "noch". Das Wort wiederholte er gleich zweimal und sorgte damit für reichlich Gesprächsstoff.

Jürgen, der nach wie vor noch großen Wert auf seine körperliche Fitness legt, war von 2015 bis 2024 Trainer des FC Liverpool und feierte dort unter anderem 2019 den Champions-League-Titel. Nach seiner Zeit auf der Trainerbank ist er inzwischen als Fußballdirektor bei Red Bull tätig. Thomas spielte den Großteil seiner Karriere – genauer gesagt stolze 25 Jahre – beim FC Bayern München, mit dem er zahlreiche Titel gewann, darunter die Champions League 2020. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 2014 Weltmeister. Rudi war selbst Weltmeister als Spieler – 1990 mit Deutschland – und coachte das DFB-Team unter anderem bei der WM 2002, als die Mannschaft das Finale erreichte.

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Getty Images Thomas Müller und Jürgen Klopp bei der Team-Präsentation von MagentaTV zur Fußball-WM 2026

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Getty Images Rudi Völler, DFB-Sportdirektor

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Getty Images Julian Nagelsmann und sein Team beim Spiel gegen Dänemark