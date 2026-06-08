Nach Liebes-Aus: Thomas Müller gut gelaunt bei erstem Event

Fünf Tage nach der Bestätigung seiner Trennung von Lisa Müller (36) hat sich Thomas Müller (36) heute in München erstmals wieder öffentlich gezeigt – und zwar bestens gelaunt. Der Ex-FC-Bayern-München-Profi präsentierte bei einem Event in der bayerischen Landeshauptstadt das Nahrungsergänzungsmittel superum, dessen Markenbotschafter er ist. Vor den Kameras strahlte Thomas, machte Witze und ließ sich von einer möglichen Trauer über das Ehe-Aus rein gar nichts anmerken.

Der Auftritt ist gleichzeitig sein letzter in Deutschland, bevor er in die USA zur Fußball-WM reist. Dort wartet auf den Weltmeister von 2014 sein nächster Job: Als Experte bei MagentaTV wird er ab dem 11. Juni die WM-Spiele analysieren. An seiner Seite im Expertenteam sind Fußballprofis wie Robert Andrich (31), Jonas Hofmann, Mats Hummels (37) und Jürgen Klopp (58). Hinzu kommen TV-Moderatorin Tabea Kemme, Ex-Athletin Eleni Frommann, Podcaster Micky Beisenherz (48) und Fan-Experte Tom Kaulitz (36) und viele weitere Bekanntheiten. Moderiert wird das WM-Programm von Johannes B. Kerner (61) und Laura Wontorra (37).

Thomas und Lisa hatten Anfang Juni über ihren gemeinsamen Medienanwalt Christian Schertz offiziell bestätigt, dass sie sich "einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt" haben. Über das Ehe-Aus hinaus möchten sich beide nicht äußern – und baten darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Thomas lebt inzwischen in Nordamerika, wo er für die Vancouver Whitecaps in der MLS auf dem Platz steht.

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Imago Thomas Müller beim Markenlaunch von superum in München, Juni 2026

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Getty Images Experten bei der MagentaTV-Teampräsentation zur WM 2026

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Getty Images Thomas und Lisa Müller, Juli 2023