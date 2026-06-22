Traumhochzeit in Kroatien: Giannina Gibelli hat Ja gesagt

Es ist vollbracht: Giannina Gibelli und Blake Horstmann haben sich das Jawort gegeben – und das vor traumhafter Kulisse in Kroatien. Am 20. Juni sagten die Love Is Blind-Bekanntheit und der Bachelor-Nation-Star in Rovinj offiziell Ja zueinander. Rund 100 enge Freunde und Familienmitglieder waren bei der Zeremonie und den anschließenden Feierlichkeiten dabei. Auf Instagram teilte Giannina nun emotionale Einblicke in ihre ganze Hochzeitswoche an der Adria und schwärmte von ihrem ganz persönlichen Märchentag. In dem Clip sind romantische Szenen vom Destination-Wedding-Abenteuer des Paares zu sehen, von entspannten Momenten mit ihren Liebsten bis hin zum großen Kuss als frisch verheiratetes Ehepaar.

Zu den Impressionen schrieb Blake, dass der Tag selbst die kühnsten Hoffnungen des Paares noch übertroffen habe. "Die Leute sagen, die Hochzeit ist der beste Tag im Leben, und wir können mit voller Sicherheit und Liebe im Herzen sagen, dass sie jede einzelne Erwartung übertroffen hat", hielt er auf Instagram fest. Die Zeremonie in Rovinj war der Höhepunkt einer ganzen Woche, die ganz im Zeichen ihrer Liebe stand und in der das Paar seine Gäste an der kroatischen Küste willkommen hieß. "Es hätte nicht perfekter, bedeutungsvoller, großartiger und vor allem nicht mehr 'wir' sein können, ein Tag, den wir bis zum Ende der Zeit immer wieder abspielen werden", schwärmte der Realitystar weiter. Bereits zuvor hatten Giannina und Blake ihren Fans in den sozialen Medien gezeigt, wie intensiv sie die Vorbereitungen und die gemeinsame Zeit vor Ort genießen.

Der große Tag in Kroatien ist der bisherige Höhepunkt einer Liebesgeschichte, die 2022 so richtig Fahrt aufnahm, nachdem beide ihre TV-Erfahrungen in amerikanischen Versionen von "Love Is Blind" und "The Bachelorette" hinter sich gelassen hatten. Nach der öffentlichen Bestätigung ihrer Beziehung folgten ein gemeinsamer Alltag, die Geburt ihres Sohnes Heath und schließlich der romantische Antrag in Madrid. Vor Kurzem sicherten sie sich in Colorado bereits offiziell ihre Heiratslizenz – nun haben sie diesen Schritt an der Adria vollendet. Giannina hatte in Interviews immer wieder betont, wie sehr sie in Blake ihren Seelenverwandten sieht und dass sich das gemeinsame Familienleben für sie wie angekommen anfühlt.

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Instagram / gianninagibelli Giannina Gibelli und Blake Horstmann an ihrem Hochzeitswochenende, Juni 2026

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Imago Giannina Gibelli und Blake Horstmann beim Madden Bowl von EA SPORTS während des Super Bowl LX in San Francisco

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Instagram / gianninagibelli Giannina Gibelli und Blake Horstmann mit ihrem Baby, November 2024