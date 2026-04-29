Mordversuch: "Love Is Blind"-Kandidat muss 15 Jahre in Haft

Ein Schuldspruch, der für Aufsehen sorgt: Santiago Martínez, bekannt als Teilnehmer der Netflix-Realityshow "Love Is Blind: Argentinien", wurde im März wegen versuchten Mordes, mehrfacher Körperverletzung und Freiheitsberaubung zu 15 Jahren Haft verurteilt, wie People jetzt berichtet. Das Opfer ist seine Ex-Frau Emily Ceco – die Frau, die er durch eben jene Sendung kennengelernt hatte. Die beiden hatten sich 2024 in der Show ineinander verliebt, sich verlobt und schließlich standesamtlich geheiratet, ohne sich zuvor je gesehen zu haben. Im Februar 2025 trennte sich Emily von Santiago und erstattete Anzeige wegen häuslicher Gewalt. Beim argentinischen Sender Televisión Pública schilderte sie anschließend in einem Interview die brutalen Angriffe ihres Ex-Mannes: Er habe sie gewürgt und ihr ein Kissen ins Gesicht gedrückt, um sie am Atmen zu hindern. "Er hat versucht, mich zu töten", sagte sie dabei mehrfach.

Im Interview erschien Emily mit sichtbaren Verletzungen – darunter ein blaues, geschwollenes Auge und Hämatome am Arm. Sie erzählte, dass Santiago sie nicht hatte gehen lassen, sie deshalb geflüchtet sei und Anzeige erstattet habe. Ein Gericht gab ihr schließlich recht und verurteilte Santiago in allen zentralen Anklagepunkten. Noch während des Prozesses hatte dieser auf Instagram bestritten, einen Mordversuch begangen zu haben. "Das Erste, was ich sagen will, ist, dass ich Gewalt in keiner Weise rechtfertige, und ich war der Erste, der seinen Fehler anerkannt und sich privat entschuldigt hat. Heute übernehme ich die Verantwortung für das, was ich getan habe. Aber das bedeutet nicht, dass ich die Verantwortung übernehme, versucht zu haben, die Frau zu töten, die ich geliebt habe", schrieb er in dem inzwischen gelöschten Beitrag laut Cosmopolitan. Auch vor Gericht entschuldigte er sich und gab an, seine Ex-Frau noch immer zu lieben. Das Urteil fiel dennoch deutlich aus.

Nach dem Urteilsspruch meldete sich nun auch Emily auf Instagram zu Wort und dankte ihrer Familie und ihren Freunden für den Rückhalt in einer Zeit, "voller Angst und Unsicherheit". Sie beschrieb die Auseinandersetzung vor Gericht als extrem belastend: "Mein ganzer Körper hat gezittert", erklärte sie gegenüber Televisión Pública. Die Erleichterung nach dem Schuldspruch sei dennoch überwältigend gewesen. "Ich habe sofort geweint. Es fühlte sich an, als hätte ich einen Rucksack abgelegt", sagte sie. Auf Instagram fasste Emily ihre Gefühle so zusammen: "Heute beginnt mein Leben neu."

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Netflix Santiago Martínez und Emily Ceco bei "Love Is Blind: Argentinien" 2024

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Netflix Santiago Martínez und Emily Ceco bei "Love Is Blind: Argentinien" 2024

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Netflix "Love Is Blind: Agentinien"-Paare 2024