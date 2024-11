"Liebe macht blind"-Star Giannina Gibelli hat sich verlobt

Bei Giannina Gibelli und ihrem Partner Blake Horstmann läuten bald die Hochzeitsglocken. Die Liebe macht blind-Bekanntheit hat am Mittwoch niedliche Nachrichten für ihre Fans, denn ihr Liebster machte ihr einen Antrag – und das schon am 30. Oktober. People begleitete das Paar bei seinem romantischen Moment in der spanischen Hauptstadt Madrid. Ganz glattgelaufen ist der Antrag aber nicht, denn vor Aufregung sagte Giannina "Ja", bevor Blake die Ringschachtel öffnen konnte. "Als sie den Ring schließlich sah, war sie atemlos und so glücklich, das war ein tolles Gefühl. Wir sind überglücklich und können es kaum erwarten, vor unseren Lieben zu heiraten", schwärmt der US-Amerikaner.

Auch der Verlobungsring ist etwas ganz Besonderes. Bei dem Klunker soll es sich um einen rund 4,87 Karat schweren Diamantring handeln. Hinzu kommt ein 18-karätiger Schaft aus Gelbgold. "Ich habe über ein Jahr nach dem perfekten Ring gesucht. Ich hatte eine Vorstellung davon, was sie wollte – Schliff, Reinheit und so weiter. Aber ich wollte nicht mit ihr den Ring aussuchen gehen. Ich wollte wirklich, dass der Ring eine komplette Überraschung ist", erklärt Blake. Und das war er offenbar: Auf den Fotos ist deutlich zu sehen, dass Giannina ihr Glück gar nicht fassen kann.

Zusammen sind Giannina und Blake bereits seit Sommer 2022. Etwas über ein Jahr später gingen die beiden dann auch den nächsten Schritt. Bei Instagram verkündete die 31-Jährige ihre erste Schwangerschaft. "Erst kommt Liebe, dann kommt Baby H", schrieb sie glücklich. Im April dieses Jahres durften die frischgebackenen Eltern dann ihren kleinen Sohn in den Armen halten. Im Netz begrüßten sie ihn auf der Welt: "Das ist Heath Orion Horstmann, geboren am Karfreitag, 29. März 2024. [...] Unser Leben ist heller, voller und für immer besser. Danke für all die Liebe und guten Wünsche."

Anzeige Anzeige

Instagram / gianninagibelli Giannina Gibelli und Blake Horstmann im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gianninagibelli Giannina Gibelli und Blake Horstmann mit ihrem Baby, November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige