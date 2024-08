Süße Einblicke: Das erste Wort von Giannina Gibellis Sohn

Seit vier Monaten ist Giannina Gibelli nun schon Mama. Der "Liebe Macht Blind"-Star und ihr Freund, TV-Persönlichkeit Blake Horstmann, könnten nicht glücklicher sein. Bei einer Veranstaltung zum "The Ben & Ashley I Almost Famous Podcast" gaben sie nun ein süßes Update zur Entwicklung ihres Sohnes. Dabei schien die Brünette überzeugt: Trotz seines zarten Alters hat Heath schon sein erstes Wort gesagt! "Auf dem Flug hierher schrie er: 'Mama'", berichtete sie begeistert.

Ein Baby, das mit vier Monaten schon spricht? Auch ihrem Partner Blake erscheint das ein wenig früh. "Ich war nicht dabei, also weiß ich nicht, ob es wahr ist", erwiderte er scherzhaft. Ob es sich nun wirklich um ein Wort oder um typisches Babygebrabbel handelte – die 31-Jährige wirkte so überzeugt, dass der ehemalige Bachelor-Kandidat ihr die Euphorie nicht nehmen wollte. Er selbst zeigte sich in einem Interview mit Us Weekly ähnlich aufgeregt, als er von den "neuesten Meilenstein" seines Sohns erzählte, der sich gerade zum ersten Mal allein umgedreht hatte.

Dass die beiden Reality-TV-Bekanntheiten aus dem Schwärmen nicht mehr herauskommen, ist kein Wunder – bereits bei der Verkündung von Gianninas Schwangerschaft konnte das Paar sein Glück kaum fassen. "Wir sind so dankbar, dass das Leben uns hierhergeführt hat und überglücklich, im Frühjahr 2024 Eltern unseres süßen Babys zu werden", schrieben die zwei unter einem Schnappschuss auf Instagram, auf dem Blake dem Babybauch seiner Liebsten einen Kuss aufdrückte.

Instagram / gianninagibelli Blake Horstmann und Giannina Gibelli mit ihrem Baby im Juli 2024

Instagram / gianninagibelli Blake Horstmann und Giannina Gibelli, Influencer

