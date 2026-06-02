Heiratslizenz da: Giannina Gibelli steht kurz vor dem Jawort

Bei Giannina Gibelli und Blake Horstmann rückt der große Tag in greifbare Nähe: In Colorado haben sich die Realitystars jetzt offiziell ihre Heiratslizenz gesichert – und diesen wichtigen Schritt direkt mit ihren Fans geteilt. In einem gemeinsamen Instagram-Post sprechen die beiden von "einem Schritt näher" zu ihrer Hochzeit. Blake freut sich in dem Clip hörbar: "Wir sind jetzt einen Schritt näher dran, Ehemann und Ehefrau zu sein." Ganz unterschrieben ist das Papier aber noch nicht – das soll erst bei der eigentlichen Trauung passieren.

Giannina verrät in ihrer Story, dass sie zunächst gar nicht genau wussten, ob sie an diesem Tag tatsächlich schon rechtsgültig heiraten würden. Am Ende entschieden sie sich dafür, die Lizenz zwar mitzunehmen, aber noch nicht zu unterzeichnen – so kann der Moment der Unterschrift ganz zur geplanten Zeremonie gehören, wie sie es sich vorgestellt hat. Aus dem Behördengang machten die Verlobten außerdem einen kleinen Liebesausflug: Blake mietete dafür einen dunklen McLaren als Cabrio, damit sich der Weg zum Courthouse wie ein besonderes Date anfühlt. Ohne ihren zweijährigen Sohn Heath düsten sie bei offenem Dach durch die Berge. "Wir haben eine Fahrt daraus gemacht und sind durch die Berge gefahren, es hat so viel Spaß gemacht", schwärmte Giannina. Blake berichtete in dem Reel begeistert, dass er noch nie zuvor einen McLaren gefahren sei, es sich aber "jeden Cent gelohnt" habe.

Dass es für Giannina und Blake nun ernst wird, überrascht ihre Fans kaum. Die beiden hatten sich bereits im Oktober 2024 verlobt, damals stellte Blake in Madrid die Frage aller Fragen. Heute teilen sie längst nicht nur ihre Hochzeitspläne, sondern auch das Familienleben mit Sohn Heath, der inzwischen zwei Jahre alt ist. Die Feier selbst soll nicht in den USA, sondern in Europa stattfinden. Im Podcast "Trading Secrets" von Jason Tartick erklärte Giannina, dass sie dort eine wunderschöne Location gefunden habe und die Hochzeit deutlich günstiger umsetzen könne. Bezahlt werde das Fest komplett von ihnen selbst.

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Imago Giannina Milady Gibelli beim iHeartRadio Wango Tango 2022 in Carson, Kalifornien

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Imago Giannina Gibelli und Blake Horstmann beim Madden Bowl von EA SPORTS während des Super Bowl LX in San Francisco

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Instagram / gianninagibelli Giannina Gibelli und Blake Horstmann mit ihrem Baby, November 2024