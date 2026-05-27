"Liebe macht Blind"-Almuni Kyle Abrams wird erstmals Vater

Realitystar Kyle Abrams sorgt für eine doppelte Überraschung: Der Love Is Blind-Bekannte hat seine Partnerin Ashleigh Abrams geheiratet – und die beiden erwarten ihr erstes Baby. Die frohe Kunde teilte das Paar selbst und ließ die Fans an den intimen Momenten teilhaben. Auf Instagram schrieb Kyle zu einem Clip: "Heiraten und ein Baby bekommen ist nur der Anfang". In dem Video blendet Ashleigh die Worte ein: "Es ist Mittwoch, der 8. April, 14 Uhr. Und wir heiraten", und zeigt anschließend Szenen von ihrer spontanen Trauung im Standesamt in Chicago. Kurz darauf hält die Künstlerin eine positive Schwangerschaftstestkassette in die Kamera – ihr Liebes- und Familienglück im Schnelldurchlauf.

Wenige Tage später legte der Realitystar mit einer weiteren Galerie nach und schwärmte: "Das beste Jahr bisher, hier ist der Grund", schrieb er auf Instagram. Zu sehen sind die Turteltauben händchenhaltend bei ihrer standesamtlichen Zeremonie, dazu ihr frisch unterschriebener Trauschein. In einem ausführlichen Vlog lassen Kyle und Ashleigh ihre Community an der aufregenden Woche teilhaben – vom Moment, in dem sie von der Schwangerschaft erfahren, über die Reaktionen ihrer Familien bis hin zur Eheschließung in der Windy City. "April war der verrückteste Monat unseres Lebens", erzählt Ashleigh in dem Video. Kyle ergänzt mit einem Lachen: "Wer hätte gedacht, dass man an einem zufälligen Mittwoch ins Standesamt der Stadt gehen und heiraten kann?" Beide beschreiben die Zeit als rasant, aber glücklich.

Kyle wurde durch Staffel zwei von "Love Is Blind" bekannt. Damals verlobte er sich mit Shaina Hurley, jedoch kam es nicht zur Hochzeit. Später datete er kurz seine Co-Teilnehmerin Deepti Vempati und war 2023 mit Tania Leanos verlobt. Ashleigh, die sich online mit ihrer Kunst eine Fangemeinde aufgebaut hat, hat ihrer Kreativität inzwischen eine neue Richtung gegeben. "Ich bin jetzt in der Schauspielschule, das habe ich im vergangenen Jahr gemacht. Also nicht mehr so viel malen, aber eine andere Art von Kunst. Und es macht wirklich Spaß", sagt die US-Amerikanerin in ihrem Vlog.

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Instagram / kyleabrams10 Kyle Abrams, Reality-Star

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Instagram / kyleabrams10 Kyle Abrams und seine Frau Ashleigh mit ihren Ultraschallbildern, Mai 2026

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Instagram / kyleabrams10 Kyle Abrams und seine Frau Ashleigh bei ihrer Hochzeit auf dem Standesamt, 2026

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