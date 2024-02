"Liebe macht blind"-Star Giannina verrät das Babygeschlecht

Giannina Gibelli könnte wohl kaum glücklicher sein! Nachdem sie in der ersten Staffel von Liebe macht blind vergeblich nach der großen Liebe gesucht hatte, fand sie in dem ehemaligen The Bachelorette-Kandidaten Blake Horstmann ihren Mr. Right. Im November vergangenen Jahres verrieten die TV-Stars dann überglücklich, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Das Geschlecht ihres noch ungeborenen Schatzes wussten die beiden bislang noch nicht – bis jetzt: Giannina und Blake bekommen einen Jungen!

Das enthüllen die TV-Bekanntheit und ihr Liebster jetzt auf Instagram: In einem Video schneiden Giannina und Blake eine Torte an – und zum Vorschein kommt eine blaue Füllung! "Er hat unsere Herzen vom ersten Tag an erobert", schreiben die Eltern in spe glücklich zu dem niedlichen Clip. "Aw, das ist so schön! Was für ein emotionales Erlebnis, ich gratuliere euch!", freut sich einer der zahlreichen Fans mit den beiden in den Kommentaren.

Um ihre Schwangerschaft gebührend zu feiern, organisierten Giannina und Blake bereits eine süße Babyparty – und dafür schmiss sich vor allem die Beauty in Schale: In einem eleganten weißen Kleid präsentierte Giannina stolz ihre kleine Babykugel. "Ich hätte mir nie vorstellen können, wie schön, liebevoll und besonders dieses ganze Wochenende sein würde. [...] Unser Baby wird so unglaublich geliebt und ich werde jeden Moment dieses Wochenendes für den Rest meines Lebens in Ehren halten", schwärmte sie außerdem.

