"Liebe macht blind"-Star Giannina Gibelli ist Mama geworden!

Süße Neuigkeiten von Giannina Gibelli: Die Liebe macht blind-Bekanntheit und ihr Partner Blake Horstmann durften ihr erstes Baby auf der Welt begrüßen. Das teilt die US-Amerikanerin ihren Fans nun via Instagram mit. "Sein erster Atemzug hat uns umgehauen", freut sich die frischgebackene Mama und stellt ihr Söhnchen anschließend ihrer Community vor: "Das ist Heath Orion Horstmann, geboren am Karfreitag, 29. März 2024. [...] Unser Leben ist heller, voller und für immer besser. Danke für all die Liebe und guten Wünsche." Seine Geburt sei ein "wahrgewordener Traum" gewesen, schwärmt Giannina.

Fans, Familie und Freunde freuen sich mit der 30-Jährigen und ihrem Freund und hinterlassen liebe Worte unter ihrem Posting. "Er ist wunderschön und ihr beide auch. Ich kann es kaum erwarten, den kleinen Kerl kennenzulernen! Herzlichen Glückwunsch! Hoffentlich erholt ihr euch gut", schreibt beispielsweise Jason Tartick. Jersey Shore-Star Snooki (36) kommentiert: "Mein Herz! Herzlichen Glückwunsch, Mama." Auch der Name des kleinen Jungen kommt sehr gut an. "Bester Name Ever" und "Heath ist so süß", lauten nur zwei begeisterte Kommentare.

Giannina war mit ihrer Teilnahme an der ersten Staffel der Datingshow "Liebe macht blind" im Jahr 2020 bekannt geworden. Ihren Mister Right hatte sie aber erst danach gefunden. Seit mehr als zwei Jahren ist die Beauty nun mit dem einstigen US-Bachelorette-Kandidaten Blake zusammen. Im November vergangenen Jahres verkündeten sie, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / gianninagibelli Giannina Gibelli und Blake Horstmann

Anzeige Anzeige

Instagram / gianninagibelli Giannina Gibelli, "Liebe macht blind"-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Giannina wird noch mehr Details zu der Geburt preisgeben? Ja, auf jeden Fall. Nee, das ist ihr bestimmt zu intim. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de