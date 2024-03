So geht es schwangerer "Liebe macht blind"-Giannina derzeit

Giannina Gibelli erwartet in wenigen Wochen gemeinsam mit ihrem Partner Blake Horstmann ihr erstes Kind. Bis es so weit ist, nimmt die Brünette ihre Follower im Netz mit durch ihren Alltag und gibt dabei stetig Updates zur Schwangerschaft. In einem Instagram-Beitrag zieht der Liebe macht blind-Star nun ein Resümee der letzten Wochen – denn sie ist bereits in der 37. Schwangerschaftswoche. Neben einer Bilderreihe mit Fotos ihres Babybauches und kuscheligen Schnappschüssen aus dem eigenen Bett schreibt sie dazu stichpunktartig ihre Gedanken zur Schwangerschaft nieder. "37 Wochen und ich bewundere meinen Körper regelrecht. Ich fühle mich wie ein wissenschaftliches Experiment und gleichzeitig wie eine Göttin", beschreibt Giannina ihre derzeitige Gefühlslage. Doch glücklicherweise ist die werdende Mama damit nicht allein: "Blake ist jetzt zu Hause, bis der Kleine kommt."

Und wie sehen Gianninas Tage so kurz vor der Entbindung aus? "Kuscheln mit George", schreibt sie zu einem Bild des Beitrags, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Vierbeiner ins Bett gekuschelt zu sehen ist und fügt hinzu: "Manchmal schlafen wir den ganzen Tag." Die Influencerin spricht auch die körperlichen Herausforderungen an, die sie in den letzten Wochen begleitet haben: "Taubheit und Karpaltunnelsyndrom im Mittelfinger." Doch das ist nicht das Einzige, was dem Realitystar zu schaffen macht: "Und die Atemnot in der Schwangerschaft ist auch nicht ohne."

Erst Ende vergangenen Jahres verkündeten Giannina und Blake die süßen Babynews. "Erst kommt die Liebe, dann kommt Baby H", schrieb die 30-Jährige im Netz unter ein paar niedliche Schnappschüsse der beiden, auf denen sie stolz ihre Babykugel präsentiert. Und nicht nur das hatten die werdenden Eltern auf Social Media preisgegeben: Kurz darauf verrieten sie ihren Followern noch das Babygeschlecht.

Instagram / gianninagibelli Blake Horstmann und Giannina Gibelli

Instagram / gianninagibelli Giannina Gibelli, "Liebe macht blind"-Star

