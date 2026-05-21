Der deutsche Kader für die Fußball-WM 2026 steht jetzt fest

Julian Nagelsmann (38) hat am Donnerstag den deutschen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf Instagram bekanntgegeben. 26 Spieler werden Deutschland beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada vertreten – und damit sind alle Spekulationen rund um das Aufgebot endlich beendet. In der Defensive setzt der Bundestrainer unter anderem auf Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Pascal Groß, Felix Nmecha, Antonio Rüdiger (33), David Raum, Nico Schlotterbeck (26), Angelo Stiller und Malick Thiaw. Besonders auffällig: Der FC Bayern München stellt mit gleich sieben Nominierten den größten Block im Kader. Mit Joshua Kimmich (31), Jonathan Tah (30), Jamal Musiala (23), Aleksandar Pavlović (22), Manuel Neuer (40), Lennart Karl und Leon Goretzka (31) schickt der Rekordmeister so viele Spieler in den DFB-Kader wie noch nie zuvor.

Eine der meistdiskutierten Personalfragen der vergangenen Wochen ist damit ebenfalls beantwortet: Manuel Neuer feiert sein Comeback im Tor der Nationalmannschaft – rund zwei Jahre nach seinem Rücktritt aus dem DFB-Team. Neben ihm sind auch die Torwarte Oliver Baumann und Alexander Nübel am Start. In der Offensive setzt Julian auf Kai Havertz, Leroy Sané (30), Florian Wirtz (23), Nadiem Amiri, Maximilian Beier, Jamie Leweling – aber auch auf Deniz Undav und Nick Woltemade (24), die zu den Überraschungen der Nominierung zählen. Ursprünglich war die Kaderbekanntgabe bereits für den 12. Mai geplant, der Deutsche Fußball-Bund hatte die Verkündung jedoch verschoben, um sich ein umfassenderes Bild von der Verfügbarkeit der Spieler zu machen.

Vor dem Turnierstart steht für das DFB-Team noch ein letzter Test auf dem Programm: Am 6. Juni misst sich Deutschland in Chicago mit Mitgastgeber USA. Danach bezieht die Mannschaft ihr Basislager für das Turnier – das The Graylyn Estate in Winston-Salem, North Carolina. Die Weltmeisterschaft läuft vom 11. Juni bis zum 19. Juli. Während Deutschland also bereits seinen Kader festgezurrt hat, steht fest, dass auch Cristiano Ronaldo (41) bei dem Turnier dabei sein wird: Der Portugiese wurde von Nationaltrainer Roberto Martinez in das vorläufige Aufgebot Portugals berufen – zum beispiellosen sechsten Mal in seiner Karriere.

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Getty Images Julian Nagelsmann spricht bei der Kaderbekanntgabe der DFB-Elf für die WM 2026 in Frankfurt am Main

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Getty Images Florian Wirtz und Jamal Musiala beim Nations-League-Spiel gegen die Niederlande im September 2024

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Getty Images Cristiano Ronaldo im Trikot von Al Nassr beim AFC-Champions-League-Finale gegen Gamba Osaka in Riad, 16. Mai 2026