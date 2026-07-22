Nach Streit: Phil Collins freut sich auf Treffen mit Oasis

Phil Collins (75) und Oasis treffen sich bald an einem ganz besonderen Ort wieder: Bei der Aufnahmezeremonie in die Rock and Roll Hall of Fame im November werden beide Seiten geehrt – und haben damit die Gelegenheit, sich nach jahrelangem Zwist gegenüberzustehen. Der Musiker freut sich offenbar sogar auf das Aufeinandertreffen. Gegenüber dem Magazin Mojo erklärte er: "Die Nominierten sind alle zu einem Lunch vor der Zeremonie eingeladen. Das wird interessant, denn ich werde Oasis sicher über den Weg laufen." Neben Genesis und Oasis werden bei der Veranstaltung auch New Order und Iron Maiden in die Hall of Fame aufgenommen.

In dem Interview erinnert sich Phil daran, wie sehr besonders Noel Gallagher (59) über die Jahre gegen ihn ausgeteilt hatte. Der Gitarrist hatte in den 90ern sogar gesagt, er wolle Phils "abgetrennten Kopf im Kühlschrank" haben. Phil vermutet heute, dass die Wut von einem Genesis-Konzert stammt, das Noel unter Drogeneinfluss besucht habe – vor allem der düstere Song "Mama" soll ihn damals verstört haben. Während Liam Gallagher (53) bei einem früheren Backstage-Treffen mit Phils Tochter Lily (37) laut ihrer Schilderung deutlich gelassener reagierte – "Ich hasse niemanden, Liebes", soll er ihr gesagt haben –, schoss Phil 2005 selbst zurück und nannte Oasis "unhöflich, schrecklich… und nicht so talentiert, wie sie glauben". Bei der Hall of Fame will er allerdings nicht auf die Bühne gehen: Wegen seiner gesundheitlichen Probleme, der Tour 2021 im Sitzen und seiner Gehschwierigkeiten fühle er sich "nicht wettkampffit", auch wenn er mittlerweile seit drei Jahren trocken ist.

Privat konzentriert sich Phil inzwischen stärker auf seine Familie und seine Gesundheit. Bei seinen letzten Konzerten übergab er den Platz am Schlagzeug an seinen Sohn Nicholas und blieb selbst im Sitzen am Mikrofon, um die Belastung zu reduzieren. Lily, die als Schauspielerin Karriere macht, stellte sich in der Vergangenheit demonstrativ hinter ihren Vater, wie ihre Liebeserklärung zum Vatertag einmal mehr beweist. Sie sucht sogar selbst das Gespräch mit Liam – ein Hinweis darauf, wie eng der Zusammenhalt im Hause Collins ist. Ganz von der Musik verabschieden will sich Phil dabei nicht: Er erzählt, dass ihn eine starke Songidee nicht loslässt und eine balladige Nummer aus einer schweren Lebensphase bereits fertig sei. Auch ohne Plattenfirma könne er diese heute einfach digital veröffentlichen, betont der Musiker. Im Mittelpunkt stehen für ihn derzeit aber offenbar eher Ruhe, Familie und das besondere Hall of Fame-Kapitel, das er schon bald gemeinsam mit Oasis aufschlagen wird.

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Getty Images Phil Collins im März 2018

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Getty Images Sänger Phil Collins

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Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Phil Collins 2026