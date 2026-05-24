Phil Collins lebt mit 24-Stunden-Pflegekraft zusammen

Gesundheitliche Sorgen um Phil Collins: Der britische Musikstar hat in einem bewegenden Interview mit der BBC öffentlich gemacht, dass er inzwischen rund um die Uhr von einer Pflegekraft betreut wird, die bei ihm zu Hause lebt. Der 75-Jährige hatte in den vergangenen Jahren mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – darunter Nierenprobleme und vor allem massive Beschwerden an seinem Knie. "Es ist eine anhaltende Sache. Ich habe eine 24-Stunden-Pflegekraft, die sicherstellt, dass ich meine Medikamente nehme, wie ich es sollte", erklärte der Genesis-Sänger.

Phil schilderte in dem Interview, wie sich seine gesundheitliche Situation in den letzten Jahren zugespitzt hat. "Alles, was schiefgehen konnte, ist bei mir schiefgegangen", so der Musiker gegenüber der BBC. Er habe sich nicht weniger als fünfmal am Knie operieren lassen müssen – entweder weil es sich immer wieder entzündete oder die Versorgung nicht hielt. Hinzu kamen eine Covid-Erkrankung während eines Krankenhausaufenthalts sowie Nierenprobleme. Ohne Hilfsmittel wie Krücken kann er nicht mehr laufen. Auf eine Rückkehr auf die Bühne angesprochen, sagte er klar: "Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es dazu kommt." Bereits die Einladung, bei seiner bevorstehenden Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame aufzutreten – diesmal als Solokünstler –, lehnte er ab, weil er sich nicht "fit genug" fühlte. Doch ganz ohne Musik soll es nicht bleiben: Phil denkt laut über neue Songs nach und sprach davon, in sein Heimstudio zurückkehren zu wollen, wo bereits einige Ideen und halbfertige Stücke auf ihn warten.

Seine Karriere begann Phil 1967 als Mitgründer von Genesis in Surrey und wurde später auch als Solokünstler weltberühmt. Mit seiner Musik schrieb er Geschichte – unter anderem als einziger Künstler, der 1985 bei den legendären Live Aid-Konzerten sowohl im Londoner Wembley Stadium als auch im Philadelphianer JFK Stadium auftrat, indem er mit der Concorde von einem Veranstaltungsort zum nächsten flog. Sein letzter Bühnenauftritt fand im März 2022 beim Abschlusskonzert der "The Last Domino?"-Tour von Genesis in der Londoner O2 Arena statt. Phil ist Vater von fünf Kindern, darunter Tochter Lily Collins (37), die als Schauspielerin durch die Netflix-Serie "Emily in Paris" weltweit bekannt wurde.

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Getty Images Phil Collins bei der letzten Genesis-Tour, März 2022

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Getty Images Phil Collins bei der "Tarzan"-Musicalpremiere in Stuttgart im November 2013

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Getty Images Phil Collins und mit seiner Tochter Lily