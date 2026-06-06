Phil Collins erinnert sich genau an Live-Aid-Doppelflug 1985

Phil Collins (75) war 1985 der einzige Künstler, der an einem einzigen Tag bei beiden Live-Aid-Konzerten auftrat – sowohl in London als auch in Philadelphia. Jetzt blickt der 75-jährige Musiker in einem neuen BBC-Interview auf diesen historischen Tag zurück und erinnert sich: "Ich erinnere mich sehr gut daran." Um das Doppelprogramm zu schaffen, flog er mit der Concorde über den Atlantik. Die Reise führte ihn vom Wembley-Stadion per Hubschrauber zum Heathrow-Flughafen, von dort mit der Concorde nach New York und dann per Hubschrauber weiter nach Philadelphia.

Ursprünglich war Phil gar nicht als einziger Doppelperformer geplant. Wie er der BBC erklärte, versicherte man ihm, dass auch andere Künstler beide Shows spielen würden. "Ich bin nicht die einzige Person, die das macht, oder? Denn das würde wie Angeberei aussehen", zitiert ihn das Medium. Power Station und Teile von Duran Duran sollten ebenfalls in beiden Städten auftreten. Power Station löste sich jedoch vorher auf, und Duran Duran entschied sich letztendlich, nur in den USA zu spielen. So war Phil am Ende doch der Einzige. In London sang er bei seinem Auftritt ein Duett mit Sting (74) und spielte "Against All Odds (Take a Look at Me Now)" sowie "In the Air Tonight" – dieselben Songs präsentierte er anschließend auch in Philadelphia. Dort trommelte er außerdem für Eric Clapton (81) und bei der Reunion von Led Zeppelins Robert Plant, Jimmy Page und John Paul Jones. Diesen Auftritt beschrieb er gegenüber dem Magazin Classic Rock als chaotisch, da die Musiker nicht alle gemeinsam geprobt hatten und er sich "wie ein Anhängsel" gefühlt habe. Gegenüber der BBC kommentierte er das mit einem Scherz: "Ich habe es inzwischen überwunden."

Live Aid fand am 13. Juli 1985 gleichzeitig im Londoner Wembley-Stadion und im John F. Kennedy (†46) Stadium in Philadelphia statt. Schätzungsweise 1,9 Milliarden Menschen – damals knapp 40 Prozent der Weltbevölkerung – verfolgten die Konzerte, die zugunsten der Hungersnothilfe in Äthiopien veranstaltet wurden. Auf den Bühnen standen unter anderem U2, The Who, Elton John (79), Paul McCartney (83) und Queen. Rückblickend meinte Phil, der aktuell mit einem möglichen Comeback für Aufsehen sorgt, sein Doppelauftritt habe die beiden Events miteinander verbunden – doch geplant sei das so nie gewesen: "Es war einfach so, dass eine Sache zur nächsten führte."

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Getty Images Phil Collins im August 2016

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Getty Images Phil Collins und Sting nach ihrem Auftritt beim Live-Aid-Konzert im Wembley-Stadion, London, am 13. Juli 1985

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Getty Images Sänger Phil Collins