Adele zeigt sich beim Coachella gemeinsam mit ihrem Sohn

Beim Coachella-Festival in Palm Springs, Kalifornien, hat Sängerin Adele (37) am vergangenen Samstag einen seltenen öffentlichen Auftritt hingelegt – und das gemeinsam mit ihrem 13-jährigen Sohn Angelo. Mutter und Sohn schauten sich gemeinsam den viel diskutierten Headliner-Auftritt von Justin Bieber (32) auf der Hauptbühne an. Für Adele bedeutete das einen ungewöhnlichen Rollentausch: Statt selbst auf der Bühne zu stehen, mischte sie sich diesmal unters Publikum. Wie auf den Fotos zu sehen, hielt sie sich dabei betont unauffällig und trug einen schlichten schwarzen Anzug mit Ballerinas und goldenen Ohrringen. Ihr Verlobter Rich Paul (44) war bei dem Mutter-Sohn-Ausflug nicht dabei, wie Mirror berichtete.

Das Duo schien bester Laune zu sein, während es vor Justins Auftritt durch das Festivalgelände schlenderte. Anders als Adele hatten viele Zuschauer anschließend wenig Freude an der Show des Sängers. Justin saß auf einem Hocker vor dem Publikum und spielte über ein Laptop YouTube-Videos seiner Songs ab – eine Darbietung, die im Netz für harsche Kritik sorgte. Auf X schimpfte ein Nutzer: "Justin Bieber hat Coachella um zehn Millionen Dollar betrogen, um Songs von YouTube abzuspielen." Auch Katy Perry (41) meldete sich zu Wort: In einer Instagram-Story, in der sie gemeinsam mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (54) beim Zuschauen zu sehen war, witzelte sie: "Gott sei Dank hat er Premium. Ich will keine Werbung sehen."

Öffentliche Auftritte mit Angelo sind bei Adele selten. Den Sohn hat sie mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki (51), die Ehe wurde 2021 geschieden. Nach der Trennung wurde die Sängerin an der Seite des Sportagenten Rich Paul gesehen; beide zeigten sich zuletzt im vergangenen Jahr gemeinsam bei Veranstaltungen. Bei einem Konzert in München bestätigte sie 2024 öffentlich, dass die beiden verlobt sind – nachdem ein Fan ihr einen Heiratsantrag gemacht hatte. "Ich kann dich nicht heiraten, weil ich bereits heiraten werde", erklärte sie damals lachend dem Publikum. Für die gemeinsame Coachella-Auszeit entscheidet sich die Sängerin nun offenbar ganz bewusst für ein seltenes, privates Mutter-Sohn-Erlebnis.

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Getty Images Adele, Februar 2023

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Getty Images Adele, Sängerin

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Getty Images Rich Paul und Adele

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