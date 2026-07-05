Wegen ihres Sohnes: Adele taucht bei Formel-1-Rennen auf

Adele (38) ist am 5. Juli 2026 beim Großen Preis von Großbritannien auf dem Silverstone Circuit gesichtet worden. Auf Fotos vom Rennsonntag ist zu sehen, wie Adele mit Sonnenbrille durch das Fahrerlager schlendert. Sie trägt ein schwarzes T-Shirt, auf dem der Formel-1-Weltmeistertitel von Lando Norris aus dem Jahr 2025 gefeiert wird. Damit machte die Musikerin unmissverständlich deutlich, was sie vor Kurzem in einem Interview verraten hatte: ihre große Leidenschaft für die Königsklasse des Motorsports.

Adeles Begeisterung für den Motorsport kommt nicht von ungefähr. Erst kürzlich besuchte die Sängerin die Zentrale von McLaren Racing. Dabei sprach sie offen über ihre neu entdeckte Leidenschaft für die Formel 1 – und darüber, wie ihr Sohn Angelo (13) dafür verantwortlich ist. "Er hat einfach irgendwann danach gefragt, und ich dachte: Okay", erzählte sie. Angelo hatte vor einigen Jahren begonnen, sich fürs Karting zu interessieren – ein klassischer erster Schritt in den Motorsport. Die Formel 1 habe für sie das Feeling eines "geheimen Clubs", auch wenn Millionen Menschen weltweit mitfiebern.

Adele lebt seit Jahren in Los Angeles, und offenbar ist die Formel 1 dort längst fester Bestandteil ihres Alltags. Wie sie berichtete, kämen manchmal schon früh morgens Freunde zu ihr nach Hause, sie koche Chili, und die Gruppe schaue gemeinsam Rennen. Sowohl sie als auch ihr Sohn seien mittlerweile regelrecht "besessen" vom Motorsport. Adele hat Angelo, der im Jahr 2012 geboren wurde, mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki (52). Die beiden trennten sich 2019 und ließen ihre Ehe im Jahr 2021 offiziell scheiden.

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Imago Adele beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone, 2026

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Getty Images Adele, Sängerin

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Simon Konecki und Adele