Fans besorgt um erschlankte Adele: Experten geben Entwarnung

Beim Grand Prix von Großbritannien in Silverstone sorgte Adele (38) am vergangenen Sonntag für erstaunte Blicke. Die Sängerin legte einen ihrer seltenen öffentlichen Auftritte hin, die sie sich in ihren langen Auszeiten vom Rampenlicht gönnt – und sah dabei für viele kaum wiederzuerkennen aus. Fans staunten in den sozialen Netzwerken über ihr verändertes Erscheinungsbild und kommentierten, sie sehe "völlig anders" aus als früher. Kosmetikexperten analysierten nun, was hinter dem neuen Look der Britin stecken könnte, wie Daily Mail berichtet.

Die Fachleute verwiesen zunächst auf Adeles bekannten Gewichtsverlust von rund 45 Kilogramm, der allein schon das Gesicht stark verändern kann. Dr. Alma Kamenica erklärte gegenüber Daily Mail: "Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ein erheblicher Gewichtsverlust allein das Gesicht dramatisch verändern kann." Darüber hinaus hält sie subtile Behandlungen wie Botox oder Filler-Injektionen für möglich – betont aber: "Es gibt keine Möglichkeit zu bestätigen, ob Adele ästhetische Eingriffe hatte." Auch Schönheitschirurg Dr. Paul Banwell erklärte, dass Veränderungen im Gesicht durch eine Kombination aus natürlicher Alterung, Gewichtsschwankungen, Hautpflege, Make-up und Licht entstehen könnten – und räumte ein, dass bedeutender Gewichtsverlust das Gesicht schlanker, aber auch älter wirken lassen kann, "sogar ohne kosmetische Eingriffe".

Adele selbst hatte sich mehrfach zu ihrem veränderten Körper geäußert. Dem Magazin British Vogue zufolge betonte sie, es sei ihr nie ums Abnehmen gegangen, sondern darum, stark zu werden: "Das Fitnessstudio wurde meine Zeit. Ich merkte, dass ich während des Trainings keine Angst hatte." Gegenüber Oprah Winfrey (72) sprach sie außerdem davon, dass ihr Körper "ihre gesamte Karriere lang" zum öffentlichen Thema gemacht worden sei – und dass sie damals wie heute Body Positivity lebe. Zuletzt berichtete Adele, wie intensiv ihr Trainingsplan mittlerweile ist: Gewichte am Morgen, Wandern oder Boxen am Nachmittag und Cardio am Abend.

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Getty Images Adele, Sängerin

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Getty Images Adele bei den The Brit Awards 2022