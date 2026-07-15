Adele unterstützt Fußballer John Stones mit England-Trikot

Adele Adkins (38) genießt derzeit eine sonnige Auszeit auf Sardinien und setzt dabei ein klares Zeichen für John Stones (32). Die Sängerin wurde auf der Mittelmeerinsel an der Seite von Designer Tom Ford (64) gesichtet, als sie in einem roten England-Trikot mit der Nummer fünf unterwegs war. Damit zeigte Adele ausgerechnet kurz vor dem großen Halbfinale der Three Lions ihre Unterstützung für den Starverteidiger. Wie unter anderem die Daily Mail berichtet, kombinierte sie den sportlichen Look bei ihrem Ausflug mit einer luxuriösen Hermès-Birkin-Bag und sorgte so für einen auffälligen Mix aus Fußballfieber und Urlaubsstyle.

Doch Fußball ist nicht das einzige neue Terrain, das die Britin derzeit für sich entdeckt. Abseits der Bühne steht für Adele ein weiteres großes Projekt an: Mit dem Film "Cry to Heaven" gibt die Musikerin ihr Schauspieldebüt. Ausgerechnet ihr Reisegefährte Tom Ford führt bei dem Projekt Regie. Die Produktion basiert auf dem gleichnamigen Roman von Anne Rice aus dem Jahr 1982 und spielt im 18. Jahrhundert in der Welt der Kastraten – also männliche Sänger, die kastriert wurden, um ihre hohen Stimmen zu erhalten. An Adeles Seite stehen hochkarätige Schauspieler wie Nicholas Hoult (36), Aaron Taylor-Johnson (36), Colin Firth (65), Paul Bettany (55) und Owen Cooper.

Dass Adele sich gerade so viel in der Öffentlichkeit zeigt, ist für sie eher ungewöhnlich. Erst kürzlich überraschte sie mit einem seltenen Auftritt beim Großen Preis von Großbritannien, wo sie in einem Fan-Shirt zu Ehren von Formel-1-Weltmeister Lando Norris erschien – inklusive eines Kettchens mit dem Schriftzug "Mummy". In einem Interview in der Zentrale von McLaren Racing gestand sie, wie sehr sie sich durch den Motorsport mit ihrem Sohn Angelo verbunden fühlt: "Ich hätte nie erwartet, mit meinem bald 14-jährigen Sohn über etwas so leidenschaftlich zu diskutieren, dass wir uns wegen Fahrern streiten. Aber es macht Spaß, diese Art von Kontakt mit einem Teenager im Jahr 2026 zu haben – das hätte ich nicht erwartet." Angelo teilt ihre Begeisterung für den Motorsport und ist laut der Sängerin selbst begeisterter Kartfahrer.

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Getty Images Adele, Sängerin

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Getty Images Adele bei den The Brit Awards 2022

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Imago Adele beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone, 2026