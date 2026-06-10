Rich Paul gibt seltenen Einblick in Kennenlernen mit Adele

Rich Paul (44) hat sich jetzt im "Glass Half Full"-Podcast ungewöhnlich offen über seine Beziehung zu Adele (38) geäußert. Der Sportagent plauderte in der Sendung mit Moderator Craig Melvin darüber, wie er die Sängerin kennengelernt hat und wie aus einem lockeren Bekanntschaftsverhältnis schließlich eine Liebesgeschichte wurde. "Ich hatte sie schon eine Weile gekannt", verriet er und ergänzte: "Wir haben uns über einen Freund kennengelernt." Da die beiden sich in denselben Kreisen bewegten, seien sie sich immer wieder begegnet – zunächst ohne romantische Absichten.

Dass er dabei keine Annäherungsversuche unternahm, war laut Rich durchaus Kalkül. "Ich habe nie versucht, mit Leuten anzubandeln, die in komfortablen Kreisen unterwegs sind, weil die das ständig erleben müssen. Das war einfach nie mein Ding", erklärte er im Podcast und weiter: "Es war wirklich etwas, das sich sehr organisch entwickelt hat." Aus dem gegenseitigen Lachen und Scherzen sei schließlich mehr geworden: "Es war einfach höflich, wirklich nur höflich. Bis es nicht mehr so höflich war. Bis ich zu einer Person von Interesse wurde." Auch ein kleiner Witz durfte nicht fehlen: "Ich bin der beste Sänger im Haus", scherzte er. Interessant dabei: Bevor die beiden ein Paar wurden, kannte er Adeles Musik kaum über die großen Hits hinaus. "Man kann nicht umhin, die großen Hits zu hören", räumte er ein und erzählte: "Aber ich kannte nicht alle Songs, die ich jetzt kenne."

Erste Liebesgerüchte um Adele und Rich kursierten bereits 2021, damals machten sie auch erstmals gemeinsam öffentlich bei einem NBA-Spiel auf sich aufmerksam. Im August 2024 bestätigte die Sängerin offiziell ihre Verlobung mit dem Gründer der Sportmanagement-Agentur Klutch Sports Group. Auch Adele selbst hatte die Beziehung schon früh in den höchsten Tönen gelobt. In einem Interview mit Oprah Winfrey (72) schwärmte sie von ihrem Verlobten: "Er ist einfach urkomisch. Oh, er ist so lustig. Und sehr klug. Es ist ziemlich beeindruckend, ihm bei dem zuzuschauen, was er tut."

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Getty Images Rich Paul bei einer Tagung in L.A. im Oktober 2019

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Getty Images Adele Adkins und Rich Paul

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Getty Images Adele, Sängerin