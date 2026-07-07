Noel Gallaghers harte Kritik beschäftigt Adele bis heute

Adele (38) ist zurück in ihrer alten Heimat. Die britische Sängerin tauchte in den vergangenen Wochen gleich mehrfach überraschend in London auf und sorgte damit für Aufsehen. Zunächst besuchte sie ein Konzert der Sängerin Lola Young (25) in der O2 Academy in Brixton, anschließend feierte sie beim Londoner Stadionkonzert von Bad Bunny (32) lautstark in der Menge mit – mit England-Trikot und Strohhut, singend und die Hände in die Luft werfend. An ihrer Seite: ihr Verlobter, der Sportagent Rich Paul (44), sowie Sony-Music-Chef Rob Stringer. Auch beim Formel-1-Wochenende in Silverstone zeigte sie sich und ließ sich im McLaren-Hauptquartier mit einem Lando-Norris-Shirt blicken. Laut Freunden der Sängerin, die mit der Daily Mail sprachen, steckt hinter all diesen Auftritten wohl mehr als nur ein paar nette Abende – es geht darum, die alte Liebe zur Musik wiederzufinden.

Und der Grund dafür hat einen Namen: Noel Gallagher (59). Der ehemalige Oasis-Frontmann kritisierte Adeles Musik in der Vergangenheit wiederholt mit scharfen Worten. Bereits 2015 ließ er verlauten, ihre Musik sei nichts weiter als "Musik für verdammte Omas" und "fad". Noel enthüllte 2023 auch, was seinen Unmut ursprünglich ausgelöst hatte: Adele hatte einst einen Vermittler geschickt, um ein Treffen anzufragen, anstatt selbst auf ihn zuzugehen. "Ich bin nicht einer, der eine Szene macht. Ich verbuche es einfach im Hinterkopf und denke, Rache ist ein Gericht, das kalt serviert wird", resümierte Gallagher damals. Einem Freund der Sängerin zufolge haben diese Worte tiefe Spuren hinterlassen: "Adele war so verletzt von Noels Kommentaren. Sie haben wirklich einen Eindruck hinterlassen. Sie kehrt zu ihren jugendlichen Wurzeln in Tottenham zurück und taucht in 'junge, trendige' Musik ein. Sie geht in ihre eigene Jugend zurück, um etwas zu schreiben, das die Leute lieben werden."

Adele hatte sich vor knapp zwei Jahren mit tränenreichen Worten von der Bühne verabschiedet. Am Ende ihrer Las-Vegas-Residency 2024 sagte sie zu ihrem Publikum: "Ich habe die letzten sieben Jahre damit verbracht, ein neues Leben für mich aufzubauen, und ich möchte es jetzt leben." Sie warnte ihre Fans damals, dass es "unglaublich lange" dauern werde, bis sie sie wiedersehe. Seitdem widmete sich die Musikerin vor allem dem Leben mit Rich und ihrem 13-jährigen Sohn Angelo, den sie mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki (52) großzieht. In Silverstone sprach sie offen darüber, wie begeistert ihr Sohn vom Kartsport ist: "Ich kenne nicht viele Teenager mit einer solchen Leidenschaft, also versuche ich wirklich, ihn zu ermutigen." Auf die Frage von Formel-1-Weltmeister Lando Norris, ob sie noch gerne singe, antwortete sie: "Ich singe nicht mehr sehr oft." Im April gab es dann aber bereits Berichte, dass sie wieder ins Aufnahmestudio zurückgekehrt sei – knapp fünf Jahre nach ihrem letzten Album "30".

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Getty Images Adele, Sängerin

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Getty Images Noel Gallagher im März 2016 in São Paulo

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Getty Images Adele, Popstar