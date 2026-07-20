Adele Adkins und Tom Ford arbeiten am Film "Cry to Heaven"

Adele (38) wurde am Dienstag auf Sardinien, Italien, fotografiert – und das an der Seite von niemand Geringerem als Star-Designer Tom Ford (64). Die Sängerin, die sonst selten von Paparazzi abgelichtet wird, war gemeinsam mit dem Modeschöpfer und einer größeren Gruppe auf dem Weg zu einem Boot. Kein Wunder, dass die beiden zusammen unterwegs sind, denn Adele wird in Toms kommendem Filmprojekt "Cry to Heaven" eine der Hauptrollen übernehmen. Der Designer führt bei dem Film nicht nur Regie, sondern schreibt auch das Drehbuch und produziert das Werk, wie Just Jared berichtet.

Bei "Cry to Heaven" handelt es sich um eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Autorin Anne Rice aus dem Jahr 1982. Die Geschichte dreht sich um einen venezianischen Adligen und einen kastrierten Opernsänger, deren Schicksale sich auf unerwartete Weise miteinander verknüpfen. Adele soll in dem Starensemble eine zentrale Rolle übernehmen und damit nach ihren erfolgreichen Musikjahren noch stärker in die Schauspielwelt eintauchen. Dass sich die beiden nun gemeinsam in Italien aufhalten, dürfte daher eng mit den Vorbereitungen für den Film zu tun haben, der in einem historischen, europäischen Setting spielt.

Auch optisch sorgte Adele bei dem Bootstrip für Gesprächsstoff. Auf den Bildern trägt die Musikerin ein England-Trikot mit der Rückennummer 5 – das ist die Nummer von Nationalspieler John Stones (32). Damit zeigt sie sich ganz im Fußballfieber rund um die aktuelle Weltmeisterschaft. An ihrer linken Hand funkelt außerdem unübersehbar ihr großer Verlobungsring. Adele ist mit Sportagent Rich Paul (44) verlobt, der vor Kurzem in Interviews seltene Einblicke in ihre Beziehung gegeben hat und erzählte, wie glücklich er mit der Sängerin ist.

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Collage: Getty Images, Getty Images Tom Ford und Adele Collage

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Getty Images Adele, Sängerin

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Getty Images Anne Rice bei einer Autogrammstunde in Los Angeles im Oktober 2016