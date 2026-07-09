Nach Comeback: Adeles Look löst miese Debatte aus

Nach zwei Jahren Pause ist Adele (38) wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht – und sorgt damit für mächtig Gesprächsstoff im Netz, wie kurier.at berichtet. Die britische Sängerin, die von Kollegen für ihre Musik kritisiert worden war, wurde am Wochenende beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone gesichtet. Dabei zeigte sie sich ausgesprochen lässig: Mit einem Fan-Shirt zu Ehren des britischen Rennfahrers Lando Norris, einer übergroßen Sonnenbrille und einer Halskette mit dem Wort "Mummy" machte sie eine ungewohnt sportliche Figur. Gegenüber McLaren-Chef Zak Brown plauderte die Sängerin im Vorfeld der Veranstaltung über die Leidenschaft ihres Sohnes Angelo für den Rennsport. "Mein Sohn ist total begeistert vom Kartfahren und so", erzählte sie laut Daily Mail in dem Gespräch, an dem auch Lando und Oscar Piastri teilnahmen. Angelo ist 13 Jahre alt und entstammt Adeles Ehe mit Simon Konecki (52).

Statt ihre Rückkehr ins Rampenlicht zu feiern, konzentrierte sich die Diskussion in den sozialen Medien schnell auf das Aussehen der Sängerin. Einige User warfen ihr vor, "plötzlich um 20 Jahre gealtert" zu sein – ein Kommentar, der von anderen jedoch scharf zurückgewiesen wurde. "Adele altert mit Würde, sie hat sich nicht das Gesicht mit Botox vollspritzen lassen und ihre Falten und Gesichtsausdrücke behalten", schrieb ein Nutzer. Die Debatte ähnelt damit jener, die sich 2021 nach Adeles sichtbarem Gewichtsverlust entspann und ebenfalls zu Körperdiskussionen im Netz geführt hatte. Mit ihrem jüngsten Look entfachte sie diese Diskussion neu. Experten geben laut Daily Mail allerdings Entwarnung. Ein Gewichtsverlust dieser Größenordnung kann das Gesicht auch einfach älter wirken lassen – "ohne kosmetische Eingriffe".

Adele selbst hat in der Vergangenheit deutlich gemacht, wie sehr sie solche öffentlichen Debatten über ihr Äußeres treffen. In einem Interview mit der Modezeitschrift Vogue sagte sie damals: "Mein Körper wurde während meiner gesamten Karriere objektiviert. Nicht erst jetzt." Besonders schmerzhaft sei für sie dabei gewesen, dass harsche Kommentare häufig von Frauen kamen: "Das Schlimmste an der ganzen Sache war, dass die brutalsten Gespräche über meinen Körper von anderen Frauen geführt wurden. Ich war verdammt enttäuscht davon. Das hat mich sehr verletzt." Während die "Hello"-Interpretin nach ihrer intensiven Konzertserie zuletzt eine längere Auszeit angekündigt hatte, wurde sie zuletzt mehrfach in London gesichtet, wo sie offenbar an neuer Musik arbeitet.

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Getty Images Adele, Februar 2023

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Imago Adele beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone, 2026

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Simon Konecki und Adele