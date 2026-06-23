Besser spät als nie: Bo ist dankbar für Ehe mit John Corbett

Bo Derek plaudert in der aktuellen Ausgabe des Magazins Gala offen über ihr Leben an der Seite von Ehemann John Corbett (65). Die 69-jährige Schauspielerin und der 65-jährige Sex and the City-Star leben gemeinsam auf einer Ranch in Santa Barbara – und führen dort ein bewusst ruhiges Leben. "Es ist sehr ruhig in meinem Leben, und ich schaffe es, meine Privatsphäre zu schützen", erklärt Bo im Interview. Dass sie nach ihrer ikonischen Rolle im Film "Zehn – die Traumfrau" vor allem als Sexsymbol in Erinnerung geblieben ist, lässt die Schauspielerin dabei völlig kalt.

Für Bo ist die Sache mit dem Sexsymbol-Status vor allem eine Frage der Perspektive: "In Kalifornien laufen doch alle Frauen so am Strand herum. Das war nie ein Problem für mich", so die Schauspielerin gegenüber Gala. "Jeder Mensch ist jeden Tag auch mal nackt, das ist doch alles ganz natürlich." Noch entspannter blickt sie mittlerweile auch auf die Ehe mit John, die nach rund zwanzig Jahren Beziehung doch noch kam. "Wir hatten keine Kinder, wir waren nicht mehr jung, deshalb hielten wir es lange nicht für nötig, zu heiraten", erklärt sie. "Aber jetzt bedeutet es uns sehr viel. Ich dachte, es ist doch nur eine Formalie, aber das ist es nicht. Ich war zu alt, um 'my Boyfriend' zu sagen, es hat so etwas Schönes, jetzt 'mein Ehemann' zu sagen, oder wenn er 'meine Frau' sagt." John spielte in "Sex and the City" Carries große Liebe Aidan – und damit auch an der Seite von Sarah Jessica Parker (61).

Für Bo ist das kein Grund zur Eifersucht, ganz im Gegenteil: "Wenn alle unsere Freunde oder Freundinnen ein bisschen mehr wie Sarah wären, wäre die Welt besser. Sie ist wundervoll." Bo und John hatten sich 2002 kennengelernt und waren seither ein Paar – bis sie im Jahr 2020 nach rund 18 Jahren Partnerschaft still und leise heirateten. John verriet die Neuigkeit damals in der Sendung "The Talk". Bo hatte zuvor lange geglaubt, nie wieder eine Beziehung eingehen zu wollen. Nach dem Tod ihres ersten Ehemannes John Derek im Jahr 1998 rechnete die Schauspielerin nicht mehr mit einem neuen Liebesglück – bis sie John traf.

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Imago Bo Derek und John Corbett beim Santa Barbara International Film Festival

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Imago Bo Derek beim Santa Barbara International Film Festival 2026 in Santa Barbara

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United Archives GmbH John Corbett und Sarah Jessica Parker in "Sex and the City"