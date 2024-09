John dreht mit Sarah Jessica Parker für "And Just Like That"

Sarah Jessica Parker (59) und John Corbett (63) schlüpfen wieder in ihre Rollen bei And Just Like That. In dem Sequel der beliebten Serie Sex and the City verkörpern die beiden die Figuren Carrie Bradshaw und Aidan Shaw – und scheinen jetzt eine Szene für die dritte Staffel zu drehen, welche die Zuschauer wohl emotional berühren wird. Auf neuen Aufnahmen befinden sich die zwei Schauspieler nämlich in einer innigen Umarmung, während sie äußerst traurig dreinschauen.

Trotz der scheinbar bedrückenden Szene gibt die 59-Jährige wie immer eine besonders gute Figur ab. Die Fotos vom Set zeigen Sarah in einem Outfit, das aus einem blau-weiß gemustertem Shirt sowie einem taupefarbenen Midirock besteht. Dazu kombiniert sie farblich passende Absatzschuhe und trägt ihre langen, blonden Haare offen in Wellen. Der Hollywoodstar präsentiert sich also stilsicher wie eh und je – und so, wie es die Fans ihres Seriencharakters gewohnt sind.

Die aktuellen Schnappschüsse des "And Just Like That"-Sets sind nicht die ersten, die die Fans erreichen. Erst kürzlich zeigten Bilder die Ehefrau des Schauspielers Matthew Broderick (62) in einem sehr farbenfrohen Look, mit dem Sarah alle Blicke auf sich zog. Sie war in einen auffälligen violetten Maxirock und eine bunte, durchsichtige Bluse gekleidet, die einen kleinen Twist hatte: Sie stellte ihre darunterliegende Unterwäsche zur Schau.

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That", September 2024

MEGA Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

