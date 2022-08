"And Just Like That"-Fortsetzung: John Corbett kehrt zurück!

Alle And Just Like That-Fans sollten jetzt aufpassen! Im vergangenen Dezember erschien das lang ersehnte Sex and the City-Sequel in Deutschland. Doch ein Lieblingscharakter fehlte neben Sarah Jessica Parker (57), Cynthia Nixon (56), Kristin Davis (57) und Co. in der ersten "And Just Like That"-Staffel: Der Aidan-Shaw-Darsteller John Corbett! Das soll sich jetzt aber mit der Fortsetzung des Sequels ändern – John soll erneut als Ex-Freund von Carrie Bradshaw von der Kamera stehen!

Wie Deadline berichtete, soll John "für eine umfassende Rolle in der zweiten Staffel der Nachfolgeserie von 'Sex and the City' verpflichtet" worden sein – so wird der "My Big Fat Greek Wedding"-Star für gleich mehrere Episoden vor der Kamera stehen. Inwiefern und warum der Schauspieler als Aidan zurückkommen soll, ist bis dato nicht bekannt. Allerdings starb Carries große Liebe Mr. Big (gespielt von Chris Noth, 67) bereits zu Anfang der ersten Staffel des Sequels – wird Aidan jetzt das Herz seiner einstigen Liebe zurückerobern?

Bereits im April 2021 deutete John an, dass er für die "Sex and the City"-Fortsetzung ans Set zurückkehren soll: "Ich denke, ich werde in einigen [Folgen] zu sehen sein", berichtete er gegenüber Page Six. Das große Wiedersehen blieb allerdings aus.

United Archives GmbH John Corbett und Sarah Jessica Parker in "Sex and the City"

Getty Images John Corbett, Schauspieler

Getty Images John Corbett, Schauspieler

