Deshalb kommt Aidan in "And Just Like That" zurück zu Carrie

Süße Idee! Die Serie Sex and the City war von 1998 bis 2004 produziert worden. Im Jahr 2021 hatte das Reboot And Just Like That den Serienkosmos rund um Carrie Bradshaw, die von Sarah Jessica Parker (58) gespielt wird, und ihre Freundinnen wieder aufgegriffen. Die zweite Staffel der neuen Serie wurde mit Spannung erwartet und hält für Fans des Originals ein Wiedersehen mit John Corbett bereit, der die Rolle des Aidan verkörpert. Nun verrät Sarah, weshalb Aidan zurück in Carries Leben kommt!

Wie Sarah im Gespräch mit The Wrap erzählt, war sie von der Idee, Aidan wieder in den Serienkosmos zu integrieren, sofort angetan: "Ich war besonders aufgeregt, wahrscheinlich zum großen Teil, weil ich es einfach liebe, mit John Corbett zu arbeiten." Darüber hinaus erscheint es ihr auch für ihre Serienrolle wichtig, diese alte Liebe wieder aufzuwärmen: "Ich konnte leicht erkennen und verstehen, dass die Beziehung zwischen Carrie und Aidan es wert ist, wieder aufgegriffen zu werden, und dass sie wieder zueinander finden könnten, da Carrie jetzt Single ist und diese Beziehung wichtig war und wahrscheinlich nicht auf ideale Weise endete."

Vor einigen Monaten war der Trailer zur zweiten Staffel veröffentlicht worden, der Fans weltweit in Aufruhr versetzt hatte. In kurzen Szenenausschnitten hatten die Verantwortlichen eine Liebesreunion zwischen Carrie und Aidan angeteasert. Dazu hatte die Rolle der Carrie gesagt: "Manche Dinge lässt man besser in der Vergangenheit – aber vielleicht ja nicht alles."

John Corbett und Sarah Jessica Parker bei "Sex and the City"

Sarah Jessica Parker und John Corbett im Januar 2002 in Beverly Hills

Sarah Jessica Parker am "And Just Like That"-Set

