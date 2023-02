"And Just Like That": Carrie und Aidan feiern Liebescomeback

Darauf haben viele Fans lange gewartet! 2021 flimmerte die erste Staffel von And Just Like That über die TV-Bildschirme und zog die Zuschauer in den Bann. In der Show wurde die Geschichte der Erfolgsserie Sex and the City weitererzählt – inklusive der geliebten Charaktere Carrie (Sarah Jessica Parker, 57), Miranda (Cynthia Nixon, 56) und Charlotte (Kristin Davis, 57). Derzeit wird bereits die zweite Season gedreht und immer wieder gibt es Gerüchte, ein ganz besonderer alter Bekannter könnte wieder auftauchen. Und tatsächlich: Paparazzifotos bestätigen nun ein Liebescomeback von Carrie und ihrem Ex Aidan!

Was für eine Reunion! Auf aktuellen Bildern, die während der Dreharbeiten in New York entstanden, ist Sarah in ihrer Rolle als Carrie Bradshaw zu sehen. An ihrer Seite: John Corbett, der in der Show jahrelang die On-Off-Flamme Aidan Shaw verkörpert hatte. Verliebt schauen sich die beiden auf den Fotos in die Augen – und auf weiteren Aufnahmen kommt es dann tatsächlich zu einem innigen Kuss!

Ob es zwischen Carrie und Aidan wohl zu mehr als nur einem Kuss kommen wird? In der Originalserie waren die beiden Figuren immer wieder zusammen und getrennt gewesen. Der Tischler hatte der Journalistin sogar einen Heiratsantrag gemacht – und auch in der Filmadaption von "Sex and the City" funkte es erneut zwischen ihnen.

Sarah Jessica Parker auf der Premiere von "Hocus Pocus 2"

John Corbett und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

Sarah Jessica Parker bei der Premiere von "And Just Like That"

